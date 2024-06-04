Kylian Mbappe Real Madrid'de

Uzun süredir yılan hikayesine dönen transfer süreci sonunda tamamlandı. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Kylian Mbappe, Real Madrid'e 5 yıllık imza attı.

Kylian Mbappe artık resmen Real Madrid'de. Adı son 3 sezondur sürekli Real Madrid ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Mbappe uzun süren sürecin ardından Madrid ekibine 5 yıllık imza attı.

Mbappe'nin birkaç ay önce Real Madrid ile her konuda anlaştığı belirtilmiş ve resmi kontratı imzalaması için PSG ile olan sözleşmesinin bitmesi beklenmişti. 1 Haziran'da PSG ile bağı kalmayan Mbappe, kendisini 5 yıllığına Real Madrid'e bağlayan imzayı attı ve kulüp dün gece yaptığı basın açıklamasıyla transferi dünyaya duyurdu.

MBAPPE'DEN PAYLAŞIM: "RÜYALARIMIN TAKIMI"

Kylian Mbappe sosyal medya hesaplarından yeni takımını paylaştı.

25 yaşındaki yıldız, "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" notunu yazdı.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

REAL MADRID'IN PAYLAŞIMI

Real Madrid, "Hoşgeldin Mbappe" notuyla video yayınladı.

25 yaşındaki süper yıldızın ne kadar kazanacağı henüz açıklanmadı. Mbappe'ye Real Madrid'in yaklaşık 150 milyon euro imza parası, yıllık ise 20 milyon euro civarında para ödeyeceği aktarıldı. Öte yandan imaj haklarının yüzde 80'i de Fransız süper yıldızın elinde olacak.

MBAPPE VE REAL MADRİD TEMASI

Kylian Mbappe'nin ismi, 2017'de PSG'ye imza attığı günden beri Real Madrid ile anılıyor. Mbappe'nin Real Madrid'e 2021 yazında, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kala katılabileceği yazılmış ancak PSG, Madrid'in teklifini reddetmişti. Mbappe daha sonra yaptığı açıklamada o yaz Madrid ekibine katılmayı talep ettiğini söylemişti.

İki taraf arasındaki en büyük temas ise 2022'de kurulmuştu. PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe'nin Real'e katılmasına kesin gözüyle bakılsa da Mbappe, Paris ekibinin astronomik teklifini kabul etmiş ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mbappe, geçtiğimiz yaz ise 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağını ve 2024 yazında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. PSG yönetimi ise Mbappe'nin ya yaz aylarında bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasını ya da sözleşme uzatmasını talep etmişlerdi. Ancak ikisi de gerçekleşmedi ve Mbappe oynamaya devam etti.

Kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Mbappe, mayıs ayında yayınladığı video ile PSG kariyerinin sona ereceğini belirterek taraftarlara veda etmişti.