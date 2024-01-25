KyoAni saldırganı idama mahkum edildi

Japonya'da, 2019'da 36 kişinin öldüğü Kyoto Animasyon (KyoAni) stüdyosunun kundaklanmasına ilişkin yargılanan Aoba Şinci, idam cezasına çarptırıldı.

Kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunun yaklaşık 5 yıl önce kundaklanmasıyla ilgili Aoba'nın yargılandığı dava, Kyoto Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada görüldü.

Duruşmada savcılar idam cezası taleplerini yinelerken, savunma avukatları ise Aoba'nın o dönem "akli yetersizlik" yaşadığını öne sürerek "beraat" ya da "hafif ceza" talebinde bulundu.

Bölge Mahkemesi Hakim Heyeti, verdiği kararda, Eylül 2023'teki ilk duruşmada KyoAni yerleşkesini kundakladığını itiraf eden Aoba'nın akli dengesinin yerinde olduğuna hükmetti.

Hakim Heyeti'nin kararında, Aoba idama mahkum edildi.

DURUŞMA SÜRECİ

Yargı önüne Eylül 2023'te çıktığı ilk duruşmada tutuklu Aoba, "Yaptığımı yapmaktan başka seçeneğim olmadığını hissettim. Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum" demişti.

Aoba, yargılandığı davanın 6. duruşmasında ise 2001'de kuzeydeki Aomori eyaletinin Hirosaki kentinde finans kuruluşu Takefuji'nin kundaklanmasını referans alarak, 2019'da KyoAni saldırısını düzenlediğini ifade etmişti.

Popüler animasyon üreticilerinden KyoAni'yi kundaklama motivasyonuna yönelik Aoba, "çok sayıda çalışanı olan yere saldırırsa çok sayıda kişinin öleceğini düşündüğünü" söylemişti.

Aoba, Haziran 2008'de Tokyo'nun Akihabara semtinde 7 kişinin öldüğü bıçaklama eylemini gerçekleştiren eski idam mahkumu Kato Tomohiro'ya sempati duyduğunu da belirtmişti.

OLAY

KyoAni çalışanı 36 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı Temmuz 2019'daki saldırıda, Aoba'nın kendisi de hayati tehlike oluşturan yanıklara maruz kalmıştı.

Mayıs 2020'de tutuklanan Aoba'nın, KyoAni'nin düzenlediği yarışmaya eserini gönderdiği ve olay günü, "Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı" diye bağırdığı ifade edilmişti.

Animasyon stüdyosu, iddialar sonrası, şüphelinin eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıklamıştı.

Yurt içi ve dışında "KyoAni" olarak tanınan stüdyonun ürünlerinden "K-On!" ve "Haruhi Suzumiya'nın Hüznü" uluslararası piyasada kabul görüyor.