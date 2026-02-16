Kyrie Irving, Gazze'de öldürülen gazetecileri unutmadı

Kyrie Irving, NBA All-Star organizasyonu sırasında Gazze’de hayatını kaybeden gazetecilere destek veren bir mesaj taşıyan tişörtle salonda yer aldı.

Dallas Mavericks forması giyen ABD’li basketbolcu Kyrie Irving, NBA All Star Maçı kapsamında Los Angeles’ta oynanan karşılaşmayı izlerken dikkat çeken bir tişörtle görüntülendi.

KEFİYE DE TAKMIŞTI

Irving’in üzerinde yer alan “Press (Basın)” yazılı tişörtün iç bölümünde, “Dünyaya gerçekleri gösteren Gazze’deki sevgili gazetecilerimize ithaf edilmiştir” ifadesi bulunduğu görüldü.

Daha önce de Filistin’e yönelik mesajlarıyla gündeme gelen 33 yaşındaki oyuncu, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bir basın toplantısında kefiye takmıştı. Irving’in All-Star organizasyonundaki bu tercihi, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.