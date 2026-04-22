Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kyrie Irving’den Filistin mesajı

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving’in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklik kısa sürede gündem oldu. Yıldız oyuncu, profil fotoğrafına İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellen Filistinli bir çocuğun fotoğrafını koydu.

Spor
  • 22.04.2026 12:13
Kaynak: Spor Servisi
Depo Photos

Kyrie Irving, sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle spor kamuoyunun dikkatini çekti. Dallas Mavericks forması giyen yıldız oyuncu, profil fotoğrafını Filistinli bir çocuğun görüntüsüyle değiştirdi.

Söz konusu görselde, İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellendiği ifade edilen bir çocuğun yer aldığı belirtilirken, Irving’in bu tercihi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı Irving’e destek mesajları gönderirken, bazı kesimler de oyuncunun bu hamlesini dikkat çekici bir duruş olarak değerlendirdi.

Kısa sürede binlerce paylaşımın yapıldığı olayda, Irving’in profil değişikliği küresel ölçekte gündem oldu.

BirGün'e Abone Ol