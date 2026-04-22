Kyrie Irving’den Filistin mesajı

Kyrie Irving, sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle spor kamuoyunun dikkatini çekti. Dallas Mavericks forması giyen yıldız oyuncu, profil fotoğrafını Filistinli bir çocuğun görüntüsüyle değiştirdi.

Söz konusu görselde, İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellendiği ifade edilen bir çocuğun yer aldığı belirtilirken, Irving’in bu tercihi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı Irving’e destek mesajları gönderirken, bazı kesimler de oyuncunun bu hamlesini dikkat çekici bir duruş olarak değerlendirdi.

Kısa sürede binlerce paylaşımın yapıldığı olayda, Irving’in profil değişikliği küresel ölçekte gündem oldu.