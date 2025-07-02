Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

L'Équipe paylaştı: Fenerbahçe'nin Marco Asensio teklifi belli oldu

L'Équipe gazetesi, Fenerbahçe'nin, Marco Asensio'nun transferi için PSG'ye 15 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

Spor
  • 02.07.2025 14:06
  • Giriş: 02.07.2025 14:06
  • Güncelleme: 02.07.2025 14:12
Kaynak: Haber Merkezi
L'Équipe paylaştı: Fenerbahçe'nin Marco Asensio teklifi belli oldu

Fransız'da yayın yapan L'Équipe gazetesi, Fenerbahçe'nin, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio için 15 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

Fenerbahçe, yeni transferi Jhon Duran'ı resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a getirirken, Marco Asensio için de teklif yaptı.

L'Équipe gazetesinin aktardığına göre sarı lacivertliler, Marco Asensio'nun transferi için PSG'ye 15 milyon euroluk teklif yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.

29 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giydi.

Oyuncunun, PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

BirGün'e Abone Ol