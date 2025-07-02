L'Équipe paylaştı: Fenerbahçe'nin Marco Asensio teklifi belli oldu

Fransız'da yayın yapan L'Équipe gazetesi, Fenerbahçe'nin, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio için 15 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

Fenerbahçe, yeni transferi Jhon Duran'ı resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a getirirken, Marco Asensio için de teklif yaptı.

L'Équipe gazetesinin aktardığına göre sarı lacivertliler, Marco Asensio'nun transferi için PSG'ye 15 milyon euroluk teklif yaptı.

Fenerbahçe a fait une offre de 15 millions d'euros au PSG pour racheter la dernière année de contrat de l'Espagnol Marco Asensio. La balle est désormais dans le camp du joueur.

➡️ https://t.co/XugPNWz35a pic.twitter.com/7TBpKeaaF6 — L'Équipe (@lequipe) July 2, 2025

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.

29 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giydi.

Oyuncunun, PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.