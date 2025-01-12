L'Équipe: Yusuf Dikeç, röportaj için 30 bin euro istedi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda atış biçimi ile dünya çapında üne kavuşan Yusuf Dikeç’in röportaj için 30 bin euro talep ettiği ileri sürüldü.

Fransa’da yayın yapan L'Équipe gazetesi konuyu “Olimpiyat Oyunları sırasında yıldızlaşan Türk nişancı Yusuf Dikeç, sözünü 30.000 euroya satıyor” başlığıyla gündeme taşıdı.

Haberde “Yusuf Dikeç, şimdi sözünü yüksek bir fiyata satmaya çalışıyor” ifadesine yer verildi.

FOTOĞRAFLARIN MÜLKİYETİ DE İSTENDİ

Haberde Dikeç’in avukatının İstanbul Şişli’de bulunan ofisinde röportaj fiyatının açıklandığı belirtilirken, Türk Lirası’nın son dönemde değer kaybetmesine de vurgu yapıldı.

Habere göre, Yusuf Dikeç ile yapılacak röportaj için birtakım şartlar da sunulmuş durumda. Buna göre röportaj yarım saatten uzun olmayacak, Dikeç’in askerlik yaşamına ilişkin soru sorulmayacak.

Ayrıca röportaj için çekilen fotoğrafların mülkiyetinin de Yusuf Dikeç tarafına verilmesi talep edildi.

Haberde Yusuf Dikeç'in avukatının teklifinin reddedildiği belirtilirken, sporcunun temsilcisi sorulara yanıt vermedi.

Dikeç'in temsilcisi, sporcunun 2028 Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığı ve altın madalyayı hedeflediğini belirtti.