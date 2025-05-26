La Femme, 1 Kasım’da JJ Arena Ataşehir’de

Fransız saykedelik punk grubu La Femme, Pulse organizasyonuyla ve +1’in katkılarıyla 1 Kasım’da JJ Arena Ataşehir’de sevenleriyle buluşacak.

La Femme, altıncı stüdyo albümleri Rock Machine ile İstanbullu müzikseverler ile bir araya gelecek.

New wave, elektro, punk ve disco’nun aynı sahnede buluşacağı bu gece için biletler Biletix, Bubilet ve Biletinial’da satışa çıktı.

La Femme’in tamamı İngilizce olan ilk albümü olma özelliğini taşıyan Rock Machine; 80'ler/90'lar Anglo-Sakson rock'ını, synthwave ve new wave unsurlarıyla harmanlayarak servis ediyor.

La Femme'nin kurucuları Marlon Magnée ve Sacha Got, Rock Machine'i "yaşayan, mekanik ama asi bir enerji motoru" olarak tanımlıyor.