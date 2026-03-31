La Laguna Tenerife - Galatasaray MCT Technic Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final heyecanı sürerken, Galatasaray MCT Technic bu kez zorlu bir deplasman sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife’ye konuk olacak. Özellikle “La Laguna Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı saat kaçta”, “Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda”, “Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman” ve “Galatasaray MCT Technic maçı canlı izle” soruları gündemdeöne çıkıyor.

Mücadele, 1 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak. Santiago Martin Arena’da oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Böylece Galatasaray MCT Technic taraftarı, kritik çeyrek final mücadelesini ekran başından takip edebilecek.

LA LAGUNA TENERİFE - GALATASARAY MCT TECHNİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LA LAGUNA TENERİFE - GALATASARAY MCT TECHNİC MAÇI HANGİ KANALDA?

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçı, Santiago Martin Arena’da oynanacak. Galatasaray MCT Technic, bu önemli deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde elini güçlendirmeyi hedefleyecek.

TAKIMLARIN TURNUVADAKİ PERFORMANSI

Galatasaray MCT Technic nasıl geldi?

Galatasaray MCT Technic, Avrupa macerasında eleme grubunu 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Bu etapta ise sarı-kırmızılı ekip, Rytas Vilnius’un ardından grubunu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi ve L Grubu lideri Tenerife ile eşleşti.

La Laguna Tenerife nasıl geldi?

La Laguna Tenerife ise eleme grubunda 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak zirvede yer aldı. İspanyol temsilcisi, son 16 turunda da 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile grubunu lider tamamladı ve çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic’in rakibi oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Gianmarco Pozzecco’nun öğrencilerinde istatistik tablosunda Errick McCollum 18.8 sayı ortalaması ile öne çıkıyor. Fabian White 6.70 ribaund ortalaması ile mücadele ederken, James Palmer Jr. 4.7 asist ortalaması yakaladı.

La Laguna Tenerife cephesinde ise Marcelinho Huertas 11.9 sayı ortalaması ile dikkat çekiyor. Huertas ayrıca 5.7 ribaund ortalaması buldu. Giorgi Shermadini ise 5.2 asist ortalaması üretti.

İKİ TAKIM EN SON NE ZAMAN KARŞILAŞTI?

İki ekip son olarak 9 Mayıs 2025’te FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi Yenilmez Armada 90-80 kazanmıştı. Bu sonuç, yeni eşleşme öncesinde rekabetin dikkat çekici geçmişine işaret ediyor.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray MCT Technic, çeyrek final etabının ikinci maçını 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynayacak. Bu nedenle ilk maçtan çıkacak sonuç, serinin gidişatı açısından belirleyici olacak.