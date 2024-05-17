La Liga Başkanı, Mbappe transferini duyurdu

La Liga Başkanı Javier Tebas, Kylian Mbappe'nin 5 sezon boyunca Real Madrid forması giyeceğini söyledi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, sezon sonu PSG'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e geleceğini duyurdu.

Brezilya basınından Ole'ye konuşan Tebas, "5 sezonluk sözleşme imzaladı. Gelecek sezondan itibaren Madrid'de olacak. O dünyadaki en iyi oyunculardan biri ama aynı zamanda Vinicius ve Bellingham da kadroda. Real Madrid harika bir takım olacak. Yine de bu, şampiyonluk kazanmaya yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, geçen hafta yayınladığı bir videoyla sezon sonu PSG ile biten sözleşmesini uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Mbappe'nin ismi yıllardır Real Madrid ile anılıyor. İspanya basınında çıkan haberlere göre Mbappe ile Real Madrid arasında 5 yıllık sözleşme imzalandı ve Madrid ekibi transferi 1 Haziran'da Borussia Dortmund ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklayacak.