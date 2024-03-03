La Liga'da lider Real Madrid, Valencia deplasmanında puan kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Lig lideri olan Real Madrid, zorlu Valencia deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra Vinicius'un golleriyle 1 puan almayı başardı.

Ev sahibi takım Hugo Duro (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçerken, uzatmaların oynandığı 45+5. dakikada Vincius ile rakip ağları havalandıran Real Madrid soyunma odasına 2-1 yenik gitti.

İkinci yarı 76. dakikada bir kez daha Brezilyalı forvetiyle golü bulan Real Madrid, 90+1. dakikada Valencia'nın penaltı beklediği bir pozisyonda VAR'a giden hakemin oyunu devam ettirmesi sonrasında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sakatlıktan yeni çıkan ve ilk 11'de oynayan eflatun beyazlıların İngiliz forveti Jude Bellingham, karşılaşmanın sonunda hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.