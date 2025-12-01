La Liga'da liderlik koltuğu el değiştirdi

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanından bir kez daha istediğini alamadı ve Montilivi'den 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla ligde üst üste üçüncü kez sahadan beraberlikle çıkan Xabi Alonso’nun ekibi, liderlik koltuğunu Barcelona’ya bıraktı.

Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan taraf Real Madrid olsa da, ilk pozisyonu bulan ev sahibi oldu. Girona, özellikle ilk yarıda Ounahi-Tsygankov-Bryan Gil üçlüsüyle hızlı çıkışlar yakalarken, 45. dakikada golü buldu.

Sağ kanatta hazırlanan atakta Viktor Tsygankov’un ceza sahası yayına çevirdiği topa sert bir vuruş yapan Azzedine Ounahi, topu Thibaut Courtois’nın uzanamayacağı köşeye göndererek Girona’yı 1-0 öne taşıdı.

Real Madrid’in ilk yarıdaki üretkenliği çoğunlukla Mbappe, Vinícius Junior ve Jude Bellingham üzerinden geldi. Mbappe’nin ceza sahası dışından denediği şutlarda kaleci Paulo Gazzaniga başarılı olurken Bellingham’ın ara paslarına rağmen ceza sahasında istenen boşluklar bulunamadı. Konuk ekip bir duran topta fileleri havalandırsa da, pozisyon öncesi elle oynama gerekçesiyle gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

İkinci yarıya Xabi Alonso’nun öğrencileri daha agresif başladı. Orta sahada Tchouaméni-Valverde hattı topu daha erken kazanmaya çalışırken, bekler de hücuma daha fazla destek verdi. 67. dakikada baskının karşılığını aldılar.

Sol kanatta topla buluşan Vinícius, içeri kat ederek ceza sahasına girdi ve Hugo’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem De Burgos Bengoetxea penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kylian Mbappe, vuruşunda Gazzaniga’yı ters köşeye yatırarak skoru 1-1’e getirdi. Bu gol, Fransız yıldızın ligdeki 14. golü olarak kayıtlara geçti.

Golden sonra Real Madrid oyunu tamamen Girona yarı sahasına yıktı. Mbappe bir pozisyonda ceza sahası içinde çaprazdan kaleyi yokladı ancak Gazzaniga ayaklarıyla gole izin vermedi. Bellingham’ın ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla dışarı giderken Vinícius’ın yakın mesafeden denemesinde de Gazzaniga yine iyi yer tuttu.

Ev sahibi ekip ise zaman zaman Vanat ve Tsygankov ile hızlı hücumlar kovaladı; Courtois, özellikle Joel Roca’nın getirdiği bir atakta kritik bir kurtarışla takımını oyunda tuttu.

Karşılaşmanın son bölümünde hakem kararları da tartışma konusu oldu. 80. dakikada Rodrygo ile Roca arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda konuk ekip penaltı bekledi.

VAR incelemesi sonrasında oyun devam etti. Real Madrid cephesinden bu pozisyona ciddi itirazlar geldi. Kulübün resmi maç raporunda da bu pozisyonun özellikle vurgulandığı dikkat çekti.

Girona teknik direktörü Michel maçın ardından, özellikle ilk yarıdaki oyunlarından memnun olduğunu, ikinci yarıda ise Real Madrid baskısı karşısında geri çekilmek zorunda kaldıklarını belirterek alınan bir puanı değerli bulduklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, verilen penaltının temas olduğunu düşündüğünü, Rodrygo pozisyonunda ise VAR’ın kararına güvendiğini ifade etti.

Bu beraberliğin ardından Real Madrid’in galibiyet hasreti La Liga’da üç maça çıktı. 14 hafta sonunda 33 puanda kalan Madrid ekibi, 34 puanla zirveye yerleşen Barcelona’nın bir puan arkasında ikinci sırada kaldı.

Villarreal 32, Atletico Madrid ise 31 puanla zirve yarışını yakından sürdürüyor; ilk dört takımın sadece üç puan aralıkla sıralanması, şampiyonluk mücadelesinin kıran kırana geçeceğini gösteriyor.

Real Madrid, Montilivi’de kaybettiği iki puanın ardından bir sonraki lig maçında tepki vermek zorunda. Xabi Alonso’nun ekibinin, son haftalardaki oyun dalgalanmalarını ve skor kayıplarını tersine çevirip çeviremeyeceği geleceği açısından belirleyici olacak.