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La Liga'da 'Yılın Futbolcusu' Jude Bellingham oldu

Real Madrid'in genç süper yıldızı Jude Bellingham, bu sezon gösterdiği performansla La Liga'da 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

Spor
  • 29.05.2024 10:57
  • Giriş: 29.05.2024 10:57
  • Güncelleme: 29.05.2024 11:08
Kaynak: Haber Merkezi
La Liga'da 'Yılın Futbolcusu' Jude Bellingham oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Real Madrid'in 20 yaşındaki genç yıldızı Jude Bellingham, La Liga'da 'Yılın Futbolcusu' ödülüne layık görüldü. 

Özellikle sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla öne çıkan ve takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan İngiliz orta saha, 28 maçta forma giydiği sezonu 19 gol 6 asist ile tamamladı.

Bellingham, geçen sezon da Dortmund'da gösterdiği performans ile Bundesliga'da Yılın oyuncusu seçilmişti. 

Öte yandan La Liga'da 'Yılın Genç Futbolcusu' ödülüne Barcelona'nın 16 yaşındaki oyuncusu Lamine Yamal, 'Yılın Teknik Direktörü' ödülüne ise sezonu 81 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Girona'nın teknik direktörü Miguel Sánchez layık görüldü.

Jude Bellingham, Bundesligada yılın futbolcusu seçildi
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