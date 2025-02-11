La Liga’da zirve yarışı kızışıyor

Spor Servisi

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde heyecan devam ediyor. La Liga’da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Liverpool'un zirvede bulunduğu İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle karşılaşma oynanmadı.

La Liga lideri Real Madrid, derbide konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve art arda ikinci kez puan kaybetti. Şampiyonluk hedefleyen iki takım, Julian Alvarez (penaltıdan) ve Kylian Mbappe'nin karşılıklı gollerine sahne olan Madrid derbisinden birer puanla ayrıldı. Ligde 23 hafta sonunda 50 puan toplayan Real Madrid, zirvede yer aldı. Atletico Madrid 49, Barcelona 48 ve Athletic Bilbao 44 puanla Real Madrid'i takip etti.

Serie A lideri Napoli, sahasında Scott McTominay ile öne geçtiği Udinese mücadelesinde Jurgen Ekkelenkamp'ın golüne engel olamadı ve 1-1'lik eşitlikle yetinerek art arda ikinci beraberliğini yaşadı. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 51, Atalanta 50, Lazio 45 ve Juventus 43 puanla izledi.

BAYERN DOLU DİZGİN

Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i Harry Kane (2) ve Leroy Sane'nin golleriyle 3-0 yenerek art arda 7. defa kazandı. Ligde rakiplerinin puan kaybettiği 21. haftayı iyi değerlendirerek 54 puana ulaşan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (46) ve Eintracht Frankfurt'un (39) önünde liderliğini sürdürdü.

Ligue 1 lideri PSG, sahasında Monaco'yu Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele'nin (2) golleriyle 4-1 mağlup etti. Namağlup PSG'nin 21 hafta sonunda 53 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 43, Nice ve Monaco 37'şer puan topladı.