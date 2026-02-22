‘La Manchalı Don Kişot’ sanatseverlerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılan Romanyalı sanatçı Florian Doru Crihana'nın “La Manchalı Don Kişot” adlı sergisi 4 Mart’a kadar izlenimcileri ağırlayacak. Sergide, ünlü sanatçı Florian Doru Crihana’nın 45 eseri yer alıyor.

Serginin küratörü İbrahim Karaoğlu “Crihana’nın sanatını, yaklaşık 15 yıl önce Almanya'daki ünlü Don Kişot Evi’nde yer alan 45 Don Kişot resmiyle tanıdım. Pablo Picasso, Salvador Dali, Gustave Dore ve Le Corbusier gibi dev sanatçıların yapıtlarıyla yan yanaydı. Yıllar sonra onun özel Don Kişot koleksiyonunun tamamını ülkemize getirmeye karar verdim.

Çünkü Florian Doru Crihana, Don Kişot’un kadim serüvenini günümüz dünyasının aynasında yeniden yorumlayarak ironiyi şiirsel imgelerle buluşturan, benzersiz bir anlatım dili kuran bir sanatçı” dedi.

Projenin sanat koordinatörü Dr. Zeki Hozer ise "Don Kişot'u kaleme alan İspanyol Cervantes, bizim tarihimizle de ilişkili. İnebahtı Deniz Savaşı’na katılmış ve esir düşmüştür. Don Kişot, her ne kadar alelade bir şövalye parodisi gibi nesnelleştirilmiş olsa da hayal gücü ve kişisel inançlar bağlamında günümüz Batı değerlerinin bireyselliği için taş döşemiştir” diye konuştu.