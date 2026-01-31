Labubu’dan sonra yeni gözde: “Ağlayan at”

Labubu figürleriyle küresel bir çılgınlığa dönüşen koleksiyon oyuncakları furyasına bu kez “ağlayan at” eklendi.

Çin’de üretilen ve ilk etapta bir üretim hatası sonucu yüzünde hüzünlü bir ifade oluşan kırmızı peluş at, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

YANLIŞLIKLA TERS DİKİLDİ

Yiwu’da bulunan Happy Sister mağazasının sahibi Zhang Huoqing’e göre pelüş at, neşeli bir yeni yıl dekorasyonu olarak planlandı. Ancak üretim sırasında bir işçi ağzı yanlışlıkla ters dikti; gülümseme kalıcı bir somurtkanlığa dönüştü.

Zhang, hatayı fark edince müşterilere para iadesi teklif ettiğini, ancak müşterilerin geri gelmediğini söyledi. Geri dönen şey ise oyuncağın fotoğraflarının çevrimiçi ortamda yayılması oldu. Zhang, “İnsanların bunu komik bulduğunu fark ettim. Kendilerini hatırlattığını söylediler” dedi.

DÜNYAYA YAYILDI

Oyuncağın üzgün bakışları, özellikle Twitter (X), Instagram ve TikTok’ta milyonlarca görüntülenme aldı.

Başlangıçta sınırlı sayıda piyasaya çıkan “ağlayan at”, paylaşımların artmasıyla birlikte yeniden üretilmeye başlandı.

Kısa sürede Çin sınırlarını aşan trend, Asya’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkede koleksiyoncuların ve genç tüketicilerin radarına girdi.

Bazı kullanıcılar oyuncağı “modern yalnızlığın sembolü” olarak tanımlarken, bazıları ise stres ve tükenmişlik duygularıyla özdeşleştiriyor.