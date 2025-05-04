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Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı girişimi: 2 gözaltı

Brezilya polisi, Lady Gaga'nın dün Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı planlayan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dünya
  • 04.05.2025 22:23
  • Giriş: 04.05.2025 22:23
  • Güncelleme: 04.05.2025 22:25
Kaynak: İHA
Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı girişimi: 2 gözaltı
FOTOĞRAF: İHA

Lady Gaga'nın dün Breziya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı engellendi.

Brezilya polisi, olayda 2 kişinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırı gerçekleştirmek üzere kişileri organize ettiğini belirtti.

Polis, şüphelilerin sosyal medyada ün kazanmak için söz konusu saldırıyı planladığını ifade etti.

Lady Gaga'nın dün ücretsiz olarak verdiği konsere 2 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

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