Lady Gaga'nın Brezilya'daki ücretsiz konserine 2 milyon kişi katıldı

Lady Gaga, dün (3 Mayıs Cumartesi) Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı’nda ücretsiz konser verdi.

Rio ekonomisini canlandırmak amacıyla şehir yönetimi tarafından finanse edilen konsere, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtildi.

Yetkililer, etkinliğin yerel ekonomiye 100 milyon dolar kazandırmasının beklendiğini kaydederek, konserin Madonna'nın 1,6 milyon kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Lady Gaga’nın sekizinci albümü ‘Mayhem’ için düzenlediği tanıtım turnesinin parçası olan konserde 5 bin polisin görev yaptığı, dron ve yüz tanıma kameralarının kullanıldığı açıklandı.