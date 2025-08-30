Laf çok, icraat yok

Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ve sık sık iktidar tarafından seçim malzemesi haline getirilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yaptığı konutlar ya teslim edilmiyor ya da eksikliklerle dolu. Bu TOKİ’lerden biri de İzmir’de bulunuyor.

Efes Selçuk ilçesinde 2018 yılında zemin etüdü tamamlanan ve 1 Ekim 2020'de ihalesi yapılan TOKİ konutları, “555 iş günü içinde verilecek” denilmesine rağmen hâlâ teslim edilmedi. Aradan beş yıla yakın süre geçtiğini anımsatan 1380 konutun hak sahibi, evlerinin teslim edilmesi yönünde yetkililere çağrı yaptı.

1380 HANE MAĞDUR OLUYOR

Hak sahiplerinden F.Ç., teslim sürecinin sürekli ileri tarihe atılmasına tepki gösterdi. İnşaatın gerekli izinler alınmadan başlatıldığını söyleyen F.Ç., şunları anlattı:

“Gecikme sebeplerinden biri 6 Şubat depremleri oldu. Tüm şantiye işleri deprem bölgesine çekildi ve zaten buradaki insanlar da bunu anlayışla karşıladı. Ama sonrasında da çalışmalar bitirilmedi. Bu kadar sürenin uzadığı tek proje oldu. Bu kadar uzun süren başka proje yok.”

F.Ç., hak sahiplerinden en az 30 tanesinin bu yaz evlenmek için düğün tarihi belirlediğini söyleyerek

“Yazın, TOKİ’ye yerleşmeyi planlayan, eşyalarını almış fakat evler teslim edilmediği için deposu dahi olmayan onlarca yurttaş var. Ayrıca hiçbir aşama şeffaf ilerlemiyor. KDV oranları hâlâ bildirilmedi. Yurttaşlar yüzde 1 mi yoksa yüzde 10 mu ödeyecek bilmiyorlar. Ayrıca eksiklikler var. Daha geçen hafta kanalizasyon bağlantısı tamamlandı. Doğalgaz bağlantısı bu ay yapıldı. İlgili kurumlar da evleri denetlemedi. Kendi işlerini yapmadıkları için proje geciktikçe gecikti. Yine de sorumluluk almıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca yurttaşlar, sorunlara ilişkin Selçuk Kent Konseyi çatısı altında oda başkanlarının da bulunduğu bir komisyon kurduklarını aktardı.

Hak sahiplerinden Bünyamin Özler de birkaç hafta sonra düğünü olmasına rağmen evine kavuşamadığını söyledi. Özler,

“2019’da TOKİ konutu için o dönem 55 bin lira ödeme yaptım. Bize 2-3 sene içinde teslim edileceği söylendi ancak edilmedi. 3 etaptan oluşuyor. Ben 1. Etaptayım ve bu etap bitti. 3’üncü etabın ise yolları yapılmamış. Bir ay sonra düğünüm var. Şu anda eşyalarımın hepsi depoda. Depoda durmaya devam ederse depo parasını kim ödeyecek? Verilen sözler tutulmadı. Bize halen net bir tarih söylenmiyor. Net bir tarih istiyoruz” dedi.

∗∗∗

SÖZ ÜSTÜNE SÖZ VERİLDİ

Konut teslimiyle ilgili yıllardır verilen sözlerden bazıları şöyle:

• Eylül 2023: TOKİ inşaatının %95’i tamamlandı.

• Mart 2024: Evler teslim edilecek.

• Ekim 2024: Mart 2025’te TOKİ evleri hak sahiplerine teslim edilecek.

• Ocak 2025: Mayıs ayında evlerinize geçeceksiniz.

• Nisan 2025: Yaz sonuna kalmadan teslim edilecek.

• Mayıs 2025: Temmuz ayında herkes evine kavuşacak.

∗∗∗

EKSİKLİKLERLE DOLU

Hak sahipleri, anahtar tesliminin ardından sorunların daha da derinleşeceğini söyledi. Sorunlardan bazılarını şöyle sıraladı:

• Sosyal alanlar tamamlanmadı.

• 3. Etap’ın yolları bitmedi.

• Dükkânlar satılmadı. Ticarethane yok.

• Temel ve acil ihtiyaçların karşılanacağı yerler açılmadı.

• Ulaşım için duraklar kurulmadı, olanak yaratılmadı.