Lafarge davası: "Suriye'den gelen bilgiler Fransız istihbaratı için altın madeniydi"

Fransa'daki Askeri İstihbarat Birimi'nin (DRM) eski Müdürü Christophe Gomart, Suriye'deki iç savaş sırasında Fransız çimento firması Lafarge'ın bölgede bilgi toplamak açısından ilgi çekici olduğunu söyledi.

"Tüzel kişi" sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, firmanın Suriye'deki iç savaş sırasında Fransız istihbarat birimlerine ilettiği bilgiler ele alındı.

Gomart, DRM için görevde olduğu sırada Lafarge'ın eski Güvenlik Müdürü Jean-Claude Veillard ile bağları olduğunu aktardı.

Lafarge'ın bölgedeki örgütlere yaptığı ödemelerden haberdar olup olmadığı sorusuna Gomart, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

"SURİYE'DEKİ DURUMUN GİDİŞATI HAKKINDA SORACAK SORULARIMIZ VARDI"

Gomart, Veillard'ın DRM'nin Paris'teki ofisine uğradığına değinerek, söz konusu görüşmelerle ilgili "Suriye'deki durumun gidişatı hakkında soracak sorularımız vardı" ifadesini kullandı.

Veillard'ın DRM'ye aylık rapor ilettiğini doğrulayan Gomart, "Lafarge'ın o dönem bilgi ileterek Fransa'ya hizmet sağlamış olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Gomart, bu bilgilerin, Fransa makamlarının bölgeyle ilgili iyi kararlar almasına yardımcı olduğunu düşündüğünü belirterek, "(Suriye'de) firma, bilgi toplamak açısından ilgi çekiciydi" dedi.

Lafarge'dan Suriye'deki durumla ilgili gelen bilgilerin daha sonra birimlerinin kendi istihbaratıyla karşılaştırıldığına dikkati çeken Gomart, o dönem özellikle Beşar Esad güçlerinin kapasitelerine odaklandıklarını anlattı.

"BÖLGEDEKİ DURUM VE RİSKLER HAKKINDA BİLGİ TOPLANDI"

Davanın başından bu yana adından çokça söz ettiren Veillard, firmanın eski güvenlik çalışanlarının bölgedeki durum ve riskler hakkında bilgi topladığını anlattı.

İstihbarata Suriye'deki iç savaş sırasında ilettiği bilgiler hakkında "Bunlar, Fransız istihbaratı için altın madeniydi" diyen Veillard, 2014 yılının yaz aylarına kadar Lafarge'ın "terör örgütlerine" yaptığı ödemelerden haberdar olmadığını, öğrendikten sonra ise bunu da istihbarata bildirdiğini aktardı.

"FRANSA'NIN ÇIKARLARINI MUHAFAZA ETMEK DNA'MIN BİR PARÇASI"

Veillard, 2013-2014 döneminde istihbaratla yaptığı 31 görüşme hakkında "Bazı toplantılar Suriye odaklıydı, bazıları öyle değildi" dedi.

İstihbarata firmanın talimatıyla değil, kendi isteğiyle bilgi verdiğini savunan Veillard, "Fransa'nın çıkarlarını muhafaza etmek DNA'mın bir parçası" ifadesini kullandı.

IŞİD'İ FİNANSE ETTİĞİNİ KANITLAYAN BELGELER YAYIMLANMIŞTI

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, IŞİD'i Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, IŞİD'i finanse ettikleri ve IŞİD dahil bazı örgütler ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.