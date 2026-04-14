Lağım patladı: Çeteleşme çarpıcı boyutta

Türkiye’de çeteleşme ve suç örgütlerinin varlığı, “Hukuk devleti” ilkesini tehdit eden noktaya ulaştı. Ekonomik düzeni ve toplumsal adaleti zedeleyen suç yapıları, yurttaşların güvenliğini de doğrudan etkiler boyuta geldi. İktidar, “Suç örgütleriyle etkin ve şeffaf bir mücadele yürütmediği” gerekçesiyle eleştirilirken Türkiye’de bazı mahalleler ve semtler adeta suç örgütlerinin isimleri ile anılır hale geldi.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220’nci maddesinde tanımlanan, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma” suçu kapsamında açılan dosyaların detayları da Türkiye’deki çeteleşme sorununun boyutuna ayna tuttu. Hakkında, ceza mahkemelerinde kovuşturma evresinde TCK 220 kapsamında dosyası bulunan sanık sayısının, 2025 yılının sonunda 60 bini aştığı belirlendi.

DOSYALARDA PATLAMA

Ceza mahkemelerinde kovuşturma evresindeki TCK 220 konulu dosya, sanık ve suç sayıları belli oldu. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, iddianamesi kabul edilen ve kovuşturma aşamasına geçilen ceza mahkemelerindeki TCK 220 dosyası sayısı, 2025 yılının sonunda 7 bin 665’e tırmandı. Dosyalardaki toplam sanık sayısı ise 61 bin 157 ile ifade edildi. Sanıkların işlediği belirtilen suç sayısı ise 77 bin 144 olarak kaydedildi.

2025 yılının sonunda 7 bin 665’e ulaşan, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma” dosyalarının bin 336’sının 2025 yılı içinde açıldığı belirtildi. Toplam 3 bin 479 TCK 2020 dosyasının ise 2024 yılından devrettiği bildirildi. 2025 yılı öncesinde açılan ve bölge idare mahkemeleri ya da Yargıtay’da bozulduğu için yeniden ceza mahkemelerine dönen dosya sayısı ise kayıtlara, 2 bin 850 olarak geçti.

YÜZLERCE MAHKÛMİYET

Kovuşturma evresindeki sanık sayısını 60 bini aştığı 2025 yılında, “Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” suçlamasıyla binlerce kişi hakkında da hüküm kuruldu. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, yalnızca 2025 yılında 874 kişi TCK 2020 kapsamında mahkum olurken 95 kişi hakkındaki mahkumiyet kararı, “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” uygulaması ile ertelendi.