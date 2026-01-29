“Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” pankartı asan SOL Partililer gözaltına alındı!

İstanbul Sefaköy'de astıkları "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet" pankartı gericiler tarafından hedef gösterilen iki SOL Parti üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek ve Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin'in sağlık kontrolü işlemlerinin yapılması için hastaneye götürüldükleri; sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da bulunan Kanarya Karakolu'nda ifade işlemlerinin başlayacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan SOL Parti, "Şeriat isteyen, gerici provokatörler dışarıda, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin aydınlık yüzü arkadaşlarımız göz altında!" diyerek, gözaltına alınan partililerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

SOL PARTİ: TESLİM OLMADIK, OLMAYIZ

SOL Parti'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sefaköy'deki provokasyonun ardından gericilerin hedef göstermesi sonucu İl yöneticimiz Enis Çiçek ve Eski Küçükçekmece İlçe Sözcümüz Şükrü Çetin gözaltına alındı.

Bu karanlığı da bu karanlığı büyüten siyasal İslamcı tek adam rejimini de çok iyi tanıyoruz.

Tarikatlara, cemaatlere kamu kaynaklarını akıtan, kamusal alanlarda gerici dönüşümlerle yaşamlarımızı abluka altına alan gerici kuşatmaya teslim olmadık, olmayız.

Cumhuriyetin ilerici kazanımlarını bütünüyle ortadan kaldıran, şeriat çağrısı yapanları destekleyen bu düzeni değiştireceğiz.

Şeriat isteyen, gerici provokatörler dışarıda, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin aydınlık yüzü arkadaşlarımız göz altında!

Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmış, ancak olay yerindeki yurttaşların müdahale eden kişiye karşı pankartı asanlara destek verdiği görülmüştü.

İki gün önce gerçekleşen olayda, pankartın asıldığı sırada bölgede bulunan bir kişi sözlü müdahalede bulunarak tansiyonu yükseltmeye çalışmış, ancak çevredeki yurttaşlar, SOL Partililerin pankart asma hakkını savunarak gerici müdahaleye izin vermemişti. O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayılırken, bazı yandaş medya organları ve Daily İslamist gibi troll hesaplar üzerinden pankartı asanlar hedef gösterilmişti.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü ise olay sonrası açıklama yapmış, açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Sefaköy’de ‘Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet’ pankartımızı asarken arkadaşlarımıza yönelen gerici provokasyona halkın desteğiyle yanıt verdik. Bu memleket bizim. Ülkeyi bu gerici karanlığa bırakmayacağız.”