Laik eğitime darbe

AKP iktidarı döneminde eğitim alanında yaşanan tartışmalı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara’nın göbeğinde açılan bir ortaokulun, “Ankara’nın tek kız ortaokulu” sloganıyla reklam yaptığı öğrenildi. Skandalı kamuoyuna duyuran CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Karma eğitim Türkiye’nin kırmızıçizgisidir” dedi.

Ankara Dikmen’de Nevzat Ayaz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan söz konusu ortaokula erkek öğrencilerin alınmadığı belirtildi.

CEMAAT MANTIĞI

Uygulamaya tepki gösteren CHP’li Murat Emir, “Henüz 10 yaşındaki erkek çocuklarını kızlarla aynı sırada okutmayı sakıncalı bulan bu anlayış, laik Cumhuriyetin değil, cemaatlerin mantığının ta kendisidir” diye konuştu.

Temel Eğitim Kanunu’nun, “Karma eğitim esastır” maddesine dikkati çeken Emir, şunları söyledi: “Sadece istisnai zorunluluklarda farklı cinsiyetlere ayrılmış okullar olabilir. Hangi zorunluluk sizi 10 yaşındaki çocukları ayırmaya mecbur bıraktı? Hangi imkân ve şartlar çocukları daha baştan cinsiyetlerine göre kategorize etmenizi gerektirdi? Denetlemediğiniz, ‘Bizden’ diye kayırdığınız onlarca cemaat ve vakıf okulunda, yurtlarda erkek çocuklarını kızlardan ayırmadınız; tam tersine, o kapalı dünyalarda istismar ettiniz. Bugün kızlarla aynı ortaokulu paylaşmasını sakıncalı bulduğunuz 10 yaşındaki erkek çocukları, sizin gözetmediğiniz cemaat yurtlarında, vakıf kurslarında istismara uğradılar. Yusuf Tekin’in ve AKP’nin ağzından dökülen sözler, sadece çocukları değil, Cumhuriyetin temelini de hedef alıyor.”

∗∗∗

GERİCİLİKTE SINIRLARI YOK

Başkent’in göbeğinde açılan kızlara özel ortaokul akıllara, daha önceki eğitim alanındaki tartışmalı gerici uygulamaları akıllara getirdi. Hemen her yıl bir skandala sahne olan eğitim alanında yaşanan bazı olaylar, şöyle sıralandı:

• Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 11 Temmuz 2023’te yaptığı açıklama ile karma eğitim tartışmalarının fitilini ateşledi. Tekin katıldığı bir canlı yayında kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesini öne sürdüğünü söyleyerek, “O zaman veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” dedi.

• HÜDAPAR, MEB’in ilköğretim ve ortaöğretim kılık kıyafet yönergesini hedefe koydu. Parti, “Okul Öğrencilerinin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik”te bulunan, “Okulöncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur” düzenlemesinin, “İnanç özgürlüğüne” aykırı olduğunu savundu.

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nda, “Yalnızca kadın öğrencilerin kabul edileceği kadın üniversiteleri” hedefi konuldu. Kadın üniversitelerinin, “Japonya örneği incelenerek” kurulacağı belirtilirken proje, tepkilerin ardından rafa kaldırıldı.

• Düzce’de bir lise, 18 maddelik kurallar listesi yayımladı. Kurallar arasında kız öğrencilere yönelik ayrımcılıklar dikkat çekti. Listede, “Kız öğrencilerin serviste şoförün yanına oturamayacağı, arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa da gerekirse ayakta gideceği” ve “Kantin sırasında oğlan çocuklarıyla aynı sırada yer alamayacağı” belirtildi.

• AKP döneminde, okullarda kız ve erkekler için mescitler açılmasını öngören yönetmelik yürürlüğe girdi. Fiziki altyapı sorunu olan bazı okullarda kütüphane ve laboratuvarlar mescide dönüştürüldü.

• Cemaat bağlantısı olan çok sayıda vakıf ve dernekle protokol imzalandı.