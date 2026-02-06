Laik eğitimi savunan eğitimciye üçüncü sürgün

Haber Merkezi

Sendikal faaliyetler, ÇEDES karşıtı çalışmalar ve tarikatlara karşı mücadele eden Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, dört yıl içinde üçüncü kez sürgün edildi.

Muş’tan Van’a ve daha sonra Bursa’da farklı okullara yapılan görevlendirmelerin ardından Bebek, kazandığı davalara karşın üst mahkeme kararıyla yeniden sürgün edildiğini duyurdu. Cumhuriyet’in haberine göre, “Bu karar benim için yok hükmündedir. Laik eğitimi savunduğum için sürgün ediliyorum” diyen Bebek, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ailesiyle birlikte direniş başlatacağını duyurdu.