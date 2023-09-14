Laik eğitimi savunanlar buluşacak

ÇEDES protokolü kapsamında okullara imam atanmasına tepkiler sürerken, protokolün iptalini talep eden, laik ve bilimsel eğitimi savunanlar cumartesi günü İzmir’de yapılacak mitingde bir araya gelecek.

Berkay SAĞOL

Karma eğitimin hedef alındığı, zorunlu din dersi sayısının artırıldığı yeni eğitim öğretim döneminde, Milli Eğitim Bakanlığı “Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum” (ÇEDES) projesiyle okullara imam, vaiz ve Kuran kursu öğreticisi görevlendiriyor. Bu projeye karşı çıkarak laik, bilimsel ve kamusal bir eğitimi savunanlar, 842 okula imam görevlendirilen İzmir’de 16 Eylül Cumartesi günü bir araya geliyor.

İzmir'de düzenlenecek “Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık” mitingi kapsamında ÇEDES protokolünün iptal edilmesi talebiyle İzmir’in neredeyse tüm ilçelerinde çağrı için stantlar açılıyor ve imza kampanyaları düzenleniyor. Ankara’dan mitinge çağrı için yola çıkan yürüyüş kolu tarafından, ilk olarak Eskişehir’de sonra ise Denizli’de “Laik ve bilimsel eğitim istiyoruz” denildi. Yürüyüş kolunun üçüncü durağı önceki gün Muğla oldu. Menteşe Sınırsızlık Meydanı’ndan sonra dördüncü durak ise dün Aydın oldu. Atatürk Kent Meydanı’nda da açıklama yapılarak İzmir’deki mitinge çağrı yapıldı.

“KARARLI DURUŞ GERİ ADIM ATTIRACAK”

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Kadın Sekreteri Aygül Şengül, ÇEDES protokolü sebebiyle okullarda şimdiden kutuplaşmanın başladığını ve bazı öğretmenlerin ÇEDES koordinatörü olmak için gönüllü olarak başvuru yaptığını söyledi. Şengül, “ÇEDES protokolüyle beraber din görevlileri okullara gelerek çocukları bir anda camiye götürmeyecek. Bu da olabilir ama bütün çalışmaları okul içinde yürütecekler. Okullarda değerler kulübü diye öğrenci kulüpleri kurulmaya başlandı. Din görevlileri okullara gelerek bu kulüpler üzerinden çalışmalar yapacak. Şu anda öğretmenlerin bu durumdan rahatsız olduğu görülebiliyor. Bu protokol her şeyin başlangıcı. Devamında gelen önlük dayatması ve karma eğitimin tartışılması bunun en büyük göstergesi. Protokolü öğrenen veliler durumdan çok endişeli. ÇEDES sadece bir örnek ama biz ne kadar tepki gösterirsek, laik ve bilimsel eğitime sahip çıkarsak o kadar çok geri adım atacaklar. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yarın olacak miting bu yüzden çok kıymetli. Burada ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

SOL Parti İzmir İl Yöneticisi Mehmet Duman da şunları söyledi: “Seçimlerin sona ermesiyle her şeyi yapabileceğini sanan iktidar, ülkemizi yoksulluğa sürüklemekle kalmayıp fiili bir şeriat rejiminin esareti altına sokmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanının tartışmaya açtığı, HÜDA-PAR gibi gerici odakların destek verdiği, karma eğitim tartışmaları yetmezmiş gibi şimdi de ÇEDES protokolü adı altında okullarımızı gerici odaklara teslim etmek istiyor. SOL Parti İzmir il örgütü olarak, değişimin mücadelesini veriyoruz. İzmir'de merkez ilçeler başta olmak üzere çoğu ilçede bu mitingin çalışmasını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Tüm engellemelere rağmen, imam atanan okullardaki velilerle temaslar kuruyoruz. Bu mücadeleyi büyütmek için tüm yurttaşlarımızı 16 Eylül Cumartesi 17.00'da Gündoğdu Meydanına, “Laik eğitim, laik yaşam ve eşit yurttaşlık” mitingine davet ediyoruz."