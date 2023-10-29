Laik ve bağımsız Cumhuriyet şart

Sosyalistler 100. yıla dair açıklamalarında bağımsızlık, laiklik ve eşitlik vurgusu yaptı. AKP’nin Cumhuriyet düşmanı olduğu belirtildi, bir arada yaşanabilecek, eşit bir Cumhuriyet için mücadele etme çağrısı yapıldı.

POLİTİKA SERVİSİ

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde açıklama yapan sol-sosyalist partiler yeni bir Cumhuriyet için mücadele çağrısı yaptı.

Cumhuriyet’in ilerici kazanımlarının yok edildiği, siyasal İslamcı tek adam rejiminin Cumhuriyet ile hesaplaşma içerisine girdiğinin vurgulandığı açıklamalarda, bağımsız, özgür, eşit bir ülke talebi dile getirildi.

DEVRİMCİ DÖNÜŞÜM ŞART

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı selamlanırken Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu halkının emperyalizmle mücadelesi sonrası Cumhuriyet’in kurulduğunun altı çizildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet devrimi bir halkının kurtuluşu, bağımsızlık ve laiklik temelindeki yeni bir ülkenin yıkıntıların içinden kuruluşu anlamına gelmiştir. Bu kurtuluş ve kuruluş mücadelesini bugün de yeniden kuruluş fikriyle sahiplenmeye devam ediyoruz. Türkiye, 1945 sonrasında ABD’nin soğuk savaş politikalarına bağlı olarak ekonomik ve askeri ikili anlaşmalar çerçevesinde yeniden sömürgeleştirilme sürecine girmiştir. Türkiye devlet yapısı bu bağımlılık doğrultusunda süreç içinde Amerika’nın sosyalizmin genişlemesine karşı izlediği Yeşil Kuşak Projesi doğrultusunda şekillendirilmiştir. Ordudan istihbarat birimlerine bütün devlet yapısı, askeri darbelerle ve paramiliter faşist yapılarla desteklenen sömürge tipi faşist bir nitelik kazanmıştır. Bu anlayışa bağlı olarak ülkenin ilerici devrimci demokratik hareketleri temel tehlike olarak görülmüş, İslamcılık ve faşist hareketler devlet politikası olarak desteklenmiştir.” Yeni bir Cumhuriyet için yalnızca AKP iktidarının tek adam rejiminin ortadan kaldırılmasının yetmeyeceği vurgulanan açıklamada yeni bir Cumhuriyet için devrimci dönüşümün gerçekleşeceği devrimci demokratik Cumhuriyet vurgusu yapıldı.

Emek Partisi (EMEP) Cumhuriyet’in bütün değerlerinin tasfiye edildiğini ve AKP’nin Cumhuriyet düşmanı olduğunu vurguladı. Açıklamada şöyle denildi: “Kadroların yaratmak istediği ‘sınıfsız imtiyazsız kaynaşmış kitle’ uğruna birçok yasaklara, kıyıma, cezalandırmalara ve sansüre zemin haline gelmiştir Cumhuriyet. İşçi sınıfı yıllarca baskı altına alınmış, Kürt halkının varlığı ve talepleri yok sayılarak inkâr edilmiş, Dersim katliamı, 6-7 Eylüller, Maraş, Çorum, Sivas, 1 Mayıs 77 katliamları yaşanmıştır. Türkiye emperyalizme bağımlı bir ülke haline getirilmiş, arka arkaya yapılan üç darbe döneminde idamlar yapılmıştır. Tek adam yönetimi, Cumhuriyet’in 100. yılını görmezden geliyor. Çıkarcı, talancı, kayırmacı, yağmacı ve halka yabancılaşmış gerici iktidarların değil halkın söz sahibi olduğu, üreten kimse sözün sahibinin o olduğu böyle bir Cumhuriyet için daima ‘ileri!’

ayağa kaldırmalıyız

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ülkenin çeşitli yerlerinde Cumhuriyet yürüyüşleri düzenledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antep gibi illerdeki yürüyüşlerde ‘Cumhuriyet’in güçlü birikimlerinden faydalanarak tekrar ayağa kaldırmamız lazım’ mesajı verildi. TKP Genel Başkanı Kemal Okuyan da yaptığı açıklamada, “Güçlü bir Cumhuriyetçi birikim var ülkemizde, bunun ayağa kaldırılması gerekiyor” dedi. Okuyan, “Öyle ne güzel herkes Cumhuriyetçi” diye bir dünya yok. Cumhuriyet fikri ya emekçi halkın eşitlik, özgürlük, laiklik, bağımsızlık talebiyle ayağa kalkar ya holding ve tarikatların elinde çürür. Mesele bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

Bugün İstanbul Kadıköy’de Cumhuriyet yürüyüşü düzenleyecek olan Türkiye Komünist Hareketi (TKH) yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Emperyalist işgale karşı kurulan Cumhuriyet yıkılmıştır. Ülkemiz; siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel olarak emperyalizme bağımlı kılınmıştır. Bugün emperyalizm ile tam boy uyumlu işbirlikçi politikalar egemendir. Yeni bir cumhuriyet emperyalizmin dayatmalarına ve iş birlikçi politikalara karşı bağımsızlık zemininde kurulacaktır. Cumhuriyeti yıktılar, yenisini kuracağız. Yeni Cumhuriyet, emekçilerin laik sosyalist Cumhuriyet’i olacaktır.”

TİP tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı Özgürlük Yürüyüşünü Ankara’da sonlandırdı. Cumhuriyet yürüyüşüne çevrilen buluşmada konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Yoksulların, emekçilerin mücadelesiyle kurulan cumhuriyetin 100. yılında görüyoruz ki ortada cumhuriyetten, halkın egemenliğinden bir eser bırakılmadı. Saray Rejimi’nin tüm kurucu değerlere saldırarak yarattığı bu gerçeği görüyor ve biliyoruz" dedi. Cumhuriyet için birlikte mücadele çağrısında bulundu.