Laikliğe açık açık meydan okuyor

AKP iktidarının ülkeyi içine sürüklediği gericilik girdabı en çok eğitim alanını vurdu. Ders içeriklerinin değiştirilmesinden okulöncesi kurumlara mescit açılmasına, karma eğitimin hedef tahtasına konulmasından okullara imam atanmasına dek pek çok uygulama gerici, yandaş sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokoller üzerinden hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zamanında bu uygulamar ise hız kazandı.

Okullarda yılbaşı kutlamalarını engelleyen Tekin’in önceki gün Ramazan ayı dolayısıyla ülke genelindeki okullarda yoğun etkinlikler düzenleneceğini belirterek “Bu etkinliklerin asıl amacı, oruç tutsa da tutmasa da çocuklarımızın bizi bir arada tutan değerlerimizi sahiplenmesi, millet olma bilincimizi güçlendiren bu ortak değerlerimize sahip çıkılmasıdır” diye açıklama yapması tepkileri büyüttü.

AYRIMCI UYGULAMA

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Yusuf Tekin’in açıklaması, son derece sorunlu bir tabloya işaret ediyor" dedi. "Laiklik din karşıtlığı değil, devletin tüm inançlara ve inançsızlıklara eşit mesafede durmasının anayasal güvencesidir" diyen Irmak, "Okullar ise bu ilkenin en somut biçimde hayata geçirilmesi gereken kamusal alanlardır. Ramazan ayına özgü yoğun programların merkezi bir politika olarak tüm okullara yayılması oruç tutmayan, farklı inançlara mensup olan, İnançsız olan çocuklar açısından örtük bir dışlama ve norm dayatması anlamına gelir. Bu laikliğin ‘koruyucu’ niteliğinin terk edilip, çoğunluğun inancının kamusal alanın normu haline getirilmesi demektir ki, bunun uzanacağı yer gerici, şerri bir uygulama olacaktır" diye konuştu.

Türkiye’de milyonlarca çocuğun okula aç gittiğini ve yetersiz beslenme nedeniyle dikkat ve öğrenme sorunları yaşadığını hatırlatan Irmak, şöyle devam etti: "Çocuklar sosyo-ekonomik eşitsizliklerin yükünü doğrudan taşıyor. Bu durumda çocukların baskılanma ile daha da derin sorunlar yaşamasına neden olacak. Geçen yıl Ramazan günlükleri yayımlayarak, hem çocukların ve hem de velilerin tepkisine rağmen, bu ramazanda aynı programı daha da yaygınlaştıracağız açıklaması, Bakanın ülkedeki farklı inançları umursamadığını ve laikliğe açık meydan okuduğunun ifadesidir. Bu açıklama, tekil bir beyan değil; son yıllarda, Müfredat değişiklikleri, ‘değerler eğitimi’ adı altındaki dinselleştirme, proje okulları, ÇEDES projesi ve tarikat-cemaat ilişkileri ile birlikte düşünüldüğünde sistematik bir yönelimin parçasıdır. Gericileştirme ve dincileştirme MEB rutin uygulamalarına dönüşmüştür. Bu uygulama ve açıklamalardan cesaret alan cihatist gericiler Laikliği savunanları tehdit etme cürretini bunlardan alıyor. Devletin görevi, çocuklara hangi inançta nasıl yaşayacaklarını öğretmek değil; onların eşit, özgür ve onurlu bireyler olarak gelişebileceği bir eğitim ortamını güvence altına almaktır."

***

YUSUF TEKİN’İN KARNESİ

Gericiliği eğitimde kurumsallaşırmak isteyen Tekin döneminde eğitimde birçok sorun ortaya çıktı. Her konuşmasında "başarılarından" söz eden Tekin’i Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim İzleme Raporu 2025 yalanladı. Rapora göre, örgün eğitim dışında kalan çocuk sayısı 1 milyon 470 bin 694 olarak kayda geçti. Raporda öğrencilerin devamsızlığından açıköğretim sayılarına MESEM’den okulöncesine birçok çarpıcı veriye yer verildi: