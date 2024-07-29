Laikliğe aykırı eğitim suskunluğu

Alman ve Fransız okullarına adeta savaş açan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birçok şehirde farklı ülke müfredatıyla eğitim veren okullara ise ses çıkarmadı.

Türkiye'de 1942 yılından beri faaliyette olan Fransız okulları ile 1957’den beri faaliyette olan Alman okullarını hedef tahtasına oturan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, diğer çok sayıda ülkenin okullarına göz yumması dikkati çekti. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de Milli Eğitim müfredatına dahil olmayan ve Arapça eğitim veren onlarca okulun açılmasını TBMM gündemine taşıdı. İlgezdi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

İlgezdi, Bakan Tekin’in Türkçenin yabancı dil kabul edildiği, Suriye, Afganistan, Libya, Irak, Lübnan, Sudan, Ürdün, Pakistan, Suudi Arabistan müfredatıyla eğitim veren okullara göz yummasını eleştirdi. Ankara ve İstanbul’un da aralarında yer aldığı Türkiye'nin altın kentinde El Aksa Okulları, Modern Syrian School gibi isimli okulların bulunduğunu belirten İlgezdi, “Bu okullar denetleniyor mu?” diye sordu.

BAKAN TEKİN’E SORULDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle İlgezdi tarafından hazırlanan soru önergesinde, şu sorulara yer verildi:

• İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te farklı ülkelerin müfredatlarına göre eğitim veren okullar yerli nitelik taşımamakta ve Türk Milli Eğitim müfredatına uygun öğretim hizmeti vermemektedir. Bu okullara ve bağlı oldukları ülkelere Türk eğitim sistemine uygun biçimde hizmet vermeleri için uyarı yapılmış mıdır?

• Bu okulların laik eğitim sistemi dışında bir müfredata sahip olmaları sizi rahatsız etmemekte midir?

• İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te farklı ülkelerin müfredatlarına göre eğitim veren kaç okul bulunmaktadır?

• Türkiye'de bir okulun yabancı dil dersinin, "Türkçe" olması milli duyguları rencide edici bir durum değil midir?

• Fransız Eğitim Bakanlığına bağlı ve Türkiye'de yasalar çerçevesinde eğitim veren iki okul için verdiğiniz tepkileri Suriye, Afganistan, Libya, Irak, Lübnan, Sudan, Ürdün, Pakistan, Suudi Arabistan okulları için de verecek misiniz?