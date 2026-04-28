Laikliği birlikte savunalım

'Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları gerekçesiyle ev hapsinde tutulan 6 SOL Parti üyesinin davası bugün görülecek. Toplamda 30 yıla yakın hapis istemiyle yargılanacak SOL Partililer için partinin İstanbul İl Örgütü, davanın görüleceği Küçükçekmece Adliyesi’ne çağrı yaptı.

Halkımızı 28 Nisan Salı günü saat 12.30’da Küçükçekmece Adliyesi’ne gelerek arkadaşlarımızla dayanışmaya, laikliği ve geleceğimizi birlikte savunmaya çağırıyoruz" çağrısı yaptı.

SUÇ DEĞİLDİR

Dün de SOL Parti MYK üyesi Deniz Demirdöğen dava öncesi yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımızın yargılanma gerekçesi, gerçekte bu baskı düzenine, gerici politikaların ülkede kalıcılaştırılma çabalarına karşı laikliği savunmuş olmalarıdır. Anayasada güvence altına alınan laikliği savunmak suç değildir. Suç olan, halkın inançlarını ve değerlerini siyasetin aracı haline getirerek toplumu baskı altına almak, özgürlükleri kısıtlamak ve farklı yaşam biçimlerini hedef göstermektir” dedi.

Demirdöğen şu ifadeleri kullandı: “Laiklik mücadelesi de doğrudan doğruya yaşamın kendisine dair bir mücadeledir. Büyük Orta Doğu Projesi ile beraber yıllardır emperyalist müdahalelerle büyütülen savaşların, mezhepçi çatışmaların ve gerici karanlığın ülkemize taşınmasına karşı verilen bir mücadeledir. Tüm toplumsal muhalefet güçlerini, emek ve demokrasi örgütlerini, kadınları, gençleri ve halkımızı 28 Nisan Salı günü (bugün) saat 12.30’da Küçükçekmece Adliyesi’ne gelerek arkadaşlarımızla dayanışmaya, laikliği ve geleceğimizi birlikte savunmaya çağırıyoruz.”