Laikliği birlikte savunma çağrısı

‘Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ pankartı astıkları gerekçesiyle ev hapsinde tutulan 6 SOL Parti üyesinin davası 28 Nisan’da görülecek. Toplamda 30 yıla yakın hapis istemiyle yargılanacak SOL Partililer için partinin İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Anayasada güvence altına alınan laikliği savunmak suç değildir" denildi.

İstanbul Küçükçekmece’de üç ay önce ‘Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve o günden bu yana ev hapsinde tutulan 6 SOL Parti üyesinin yargılanmasına başlanıyor.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, 28 Nisan’da Küçükçekmece Adliyesi’nde görülecek davaya katılım çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Anayasada güvence altına alınan laikliği savunmak suç değildir. Suç olan, halkın inançlarını ve değerlerini siyasetin aracı haline getirerek toplumu baskı altına almak, özgürlükleri kısıtlamak ve farklı yaşam biçimlerini hedef göstermektir" denildi. Açıklamada, "Halkımızı 28 Nisan Salı günü saat 12.30’da Küçükçekmece Adliyesi’ne gelerek arkadaşlarımızla dayanışmaya, laikliği ve geleceğimizi birlikte savunmaya çağırıyoruz" çağrısında bulunuldu.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü’nün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Tarikatlar ve cemaatler eliyle eğitimden yargıya, toplumsal yaşamdan ekonomiye kadar her alanda örgütlenen gericilik, bugün fiili bir şeriat düzeninin adım adım inşa edilmesine yol açmaktadır. Ancak bizler biliyoruz ki bu ülkenin aydınlık geleceği, bu sesi büyütenlerin ellerinde yükselecektir. Bu nedenle tüm toplumsal muhalefet güçlerini, emek ve demokrasi örgütlerini, kadınları, gençleri ve halkımızı 28 Nisan Salı günü saat 12.30’da Küçükçekmece Adliyesi’ne gelerek arkadaşlarımızla dayanışmaya, laikliği ve geleceğimizi birlikte savunmaya çağırıyoruz.”