“Laikliği birlikte savunuyoruz” açıklamasının imzacıları ifadeye çağrılıyor

İktidar tarafından hedef gösterilen “Laikliği birlikte savunuyoruz” açıklamasının imzacıları ifadeye çağrılmaya başlandı.

İmzacı isimlerden 90 yaşındaki duayen Marksist iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, şair Ahmet Telli, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve gazeteci İsmail Arı, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak açıklama ile ilgili ifade vermek için davet edildi.

168 ismin ilk imzacısı olduğu açıklamaya iktidar sert tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin suç duyurusunda bulunmıştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında açıklamaya imza atanların bir kısmı ifadeye çağrıldı.

İfade için emniyete çağrılan imzacıların bir kısmının avukatları, savcılıkta ifade vereceklerini emniyete bildirdi.

NE OLMUŞTU?

SOL Parti üyelerine ve binalarına yönelik şeriat destekçisi bazı grupların saldırıları ardından aralarında yazar, akademisyen, gazetecilerin de bulunduğu 168 isim “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bir açıklamaya imza atmıştı. Açıklamada, laikliği savunan isimlere karşı yapılan saldırıların görmezden gelindiği belirtilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!” denmişti.

İlk olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de okullara gönderilen Ramazan genelgesiyle ilişkilendirmişti. Tekin, çarşamba günü AKP Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada, imzacılara dava açtıklarını söylemişti.