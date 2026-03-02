"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metninin imzacıları ifade vermeye devam ediyor

Laikliğe yönelik tehdit ve saldırılara karşı, aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 ismin imzaladığı "Laikliği birlikte savunuyoruz" açıklamasının imzacıları ifade vermeye devam ediyor.

Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, Onur Akın, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş ve Timur Soykan gibi isimlerin ilk imzacı olarak yer aldığı açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar temsilcileri tarafından hedef alındı.

Metni okullara gönderilen ramazan genelgesiyle ilişkilendiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "devletin kurumlarını aşağılama" ve "kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bir kısım imzacılar geçtiğimiz cumartesi günü (28 Şubat) ifade verirken son olarak BirGün gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir de ifadeye çağrıldı.

Soruşturma, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

SOL Parti üyelerine ve binalarına yönelik şeriat destekçisi bazı grupların saldırıları ardından aralarında yazar, akademisyen, gazetecilerin de bulunduğu 168 isim “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bir açıklamaya imza atmıştı.

Açıklamada, laikliği savunan isimlere karşı yapılan saldırıların görmezden gelindiği belirtilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!” ifadelerine yer verilmişti.