"Laikliği birlikte savunuyoruz" metninin imzacıları İstanbul'da ifade vermeye devam ediyor

Laikliğe yönelik tehdit ve saldırılara karşı, aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 ismin imzaladığı "Laikliği birlikte savunuyoruz" açıklamasının imzacıları ifade vermeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul'da ikamet eden imzacılar akademisyen Selin Pelek ve yazar Handan Koç bugün Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nde ifade verdiler.

Laikliği ve laik yasaları tüm insanlık ve özellikle kadınlar için çok önemli bulduğunu belirten Pelek ifadesinde "İfade özgürlüğünün ve laik hukukun tüm toplumu birleştirme ve sosyal refahı artırma vasfının bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Handan Koç ise ifadesinde Taliban, Işid, El Kaide gibi yapıların Türkiye'de etkili olması ihtimalinden duyulan endişeyi belirterek "Özellikle kadınlar için laik hukuk sisteminin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul'da ifadeye çağrılan imzacıların ifade işlemleri hafta boyu sürecek.

"GERİ ADIM ATMAK YOK"

Metnin imzacılarından, tiyatro ve sinema oyuncusu Müfit Can Saçıntı ise soruşturma kapsamında Perşembe günü ifade vermeye gideceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Saçıntı paylaşımında "'Laiklik bildirisi'ne imza attım diye, ifadeye çağırmışlar: Sıfatımı 'şüpheli' diye yazmışlar Geçici koltukları işgal eden 'müşteki'ler şüphe edebilir ama benim şüphem yok; Ne demiş, eskiler: 'Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan şüphem olsun': Benim de laikliğimden şüphem yok ki, devrimci demokratlığımdan şüphem olsun: Geri adım atmak yok; çok içime sinen bir ifade hazırladım. Perşembe günü, ifade için , 09.30’da Kartal Anadolu adliyesinde olacağım ; Saat 10.00’da ifadeler başlayacak; Sevgili Canlarıma arz ederim" ifadelerini kullandı.

Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da ikamet eden eden imzacıların ifade işlemleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanırken, İstanbul'da ikamet eden 54 imzacının ifade işlemlerine de dün başlandı. İmzacılar arasında yer alan Melike Demirağ dün Bodrum’da ifade verdi. Soruşturma kapsamında dün ifade veren Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi avukat Kemal Aytaç ise savunmasında "Bildirinin içeriğine olduğu gibi katılıyorum. Laiklik ilkesi anayasada yer alan temel bir ilkedir. Bunu ifade etmenin ve savunmanın suç olarak iddia edilmesi kabul edilemez" dedi. Soruşturma, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

SOL Parti üyelerine ve binalarına yönelik şeriat destekçisi bazı grupların saldırıları ardından aralarında yazar, akademisyen, gazetecilerin de bulunduğu 168 isim “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bir açıklamaya imza atmıştı.

Açıklamada, laikliği savunanlara karşı yapılan saldırıların görmezden gelindiği belirtilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!” ifadelerine yer verilmişti.

Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, Onur Akın, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş ve Timur Soykan gibi isimlerin ilk imzacı olarak yer aldığı 17 Şubat tarihli açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar temsilcileri tarafından hedef alındı.

Metni okullara gönderilen ramazan genelgesiyle ilişkilendiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "devletin kurumlarını aşağılama" ve "kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Laiklikliği birlikte savunuyoruz metninin imzacıları ilk olarak Ankara'da ifadeye çağrılmış, aralarında Marksist iktisat profesörü Korkut Boratav'ın da olduğu çok sayıda imzacı ifade vermişti.