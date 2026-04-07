"Laikliği birlikte savunuyoruz" metninin imzacıları İstanbul'da ifadeye çağrılıyor

Laikliğe yönelik tehdit ve saldırılara karşı, aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 ismin imzaladığı "Laikliği birlikte savunuyoruz" açıklamasının imzacıları ifade vermeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul'da ikamet eden imzacılar ifadeye çağrıldı.

Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, Onur Akın, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş ve Timur Soykan gibi isimlerin ilk imzacı olarak yer aldığı açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar temsilcileri tarafından hedef alındı.

Metni okullara gönderilen ramazan genelgesiyle ilişkilendiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "devletin kurumlarını aşağılama" ve "kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da ikamet eden eden imzacıların ifade işlemleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanırken, İstanbul'da ikamet eden 54 imzacının ifade işlemlerine de bugün başlandı.

Soruşturma kapsamında bugün ifade veren Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi avukat Kemal Aytaç savunmasında "Bildirinin içeriğine olduğu gibi katılıyorum. Laiklik ilkesi anayasada yer alan temel bir ilkedir. Bunu ifade etmenin ve savunmanın suç olarak iddia edilmesi kabul edilemez" dedi.

Soruşturma, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla yürütülüyor.

SOL HUKUK'TAN AÇIKLAMA

Yürütülen soruşturmaya ilişkin bugün bir açıklama yayınlayan SOL Hukuk ise şunları kaydetti:

Laiklik bildirisine imza verenlerle ilgili Bakan Yusuf Tekin'in şikayeti ile başlatılan soruşturmada İstanbul'daki imzacılar ifadeye çağrılmaya başlandı. Laikliğe sahip çıkanların ifadeleri için yanlarında olacağız.

Laikliği savunmak SUÇ DEĞİLDİR!"

NE OLMUŞTU?

SOL Parti üyelerine ve binalarına yönelik şeriat destekçisi bazı grupların saldırıları ardından aralarında yazar, akademisyen, gazetecilerin de bulunduğu 168 isim “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bir açıklamaya imza atmıştı.

Açıklamada, laikliği savunan isimlere karşı yapılan saldırıların görmezden gelindiği belirtilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!” ifadelerine yer verilmişti.

Laiklikliği birlikte savunuyoruz metninin imzacıları ilk olarak Ankara'da ifadeye çağrılmış, aralarında Marksist iktisat profesörü Korkut Boratav'ın da olduğu çok sayıda imzacı ifade vermişti.

Metin imzaya açıldıktan sonra on binlerce kişi tarafından imzalanmıştı.