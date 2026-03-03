Laikliği savunmak bir görevdir

Haber Merkezi

İktidar tarafından hedef gösterilen “Laikliği birlikte savunuyoruz” bildirisine imza atan isimlerin ifadeye çağrılma işlemleri sürüyor. Bildirinin ilk 168 imzacısı arasında yer alan isimlerden 90 yaşındaki duayen Marksist iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, şair Ahmet Telli, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve gazeteci İsmail Arı’nın ardından dün de BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, TMMOB Genel Sekreteri Özgür Topçu, akademisyenler Elif Çongur ve Aylin Topal’ın da aralarında bulunduğu onlarca kişi daha ifade verdi.

Çongur ifadesinde, "Laikliği emniyet ifademizde de savunduk geldik çok şükür" dedi.

Gökdemir de ifadesinde şunları söyledi: "Meslek hayatımı yaklaşık 20 yılını parlamento muhabiri olarak geçirdim, 1986 yılı sonrası yapılan tüm anayasa değişikliği ve Türk ceza kanunun değişikliklerini bizzat içinden muhabir olarak izledim. Her iki metne de çok hakimim, bildiride yer alan ifadelerin suç olmadığını biliyorum, laiklik ilkesini iddia edilen tam tersi toplumun tüm kesimlerinin barış içerisinde yaşaması herkesin inancının gereğini özgürce yerine getirmesi teminatıdır. O nedenle laikliği savunmak halkı kin ve nefrete tahrik anlamına gelmez, benim de bildiriyi imzalarken amacım buydu. Laikliği savunmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tüm yurttaşlarına verdiği bir görevdir."

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 20 Şubat’ta laiklik bildirisini hazırlayan ve yayımlayan kişiler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “devletin kurumlarını aşağılama” ve “kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda bulundu. Bildiriye imza atan 168 kişi hakkında kamu davası açılması talep edilen dilekçede, etkinliklerin “Talibanlaştırma, şeriatçı dayatma, gibi kavramlarla tanımlandığı ve dini değerlerin barbarlık ve terörle eş tutulduğu” ileri sürüldü.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

SOL Parti üyelerine ve binalarına yönelik şeriat destekçisi bazı grupların saldırıları ardından aralarında yazar, akademisyen, gazetecilerin de bulunduğu 168 isim “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bir açıklamaya imza atmıştı. İlk olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de okullara gönderilen Ramazan genelgesiyle ilişkilendirmişti. Tekin, imzacılara dava açtıklarını söylemişti.