Laikliği savunmak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekmiş!

İstanbul Sefaköy'de astıkları "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet" pankartı gericiler tarafından hedef gösterilen üç SOL Parti üyesi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Gözaltındaki SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek ve Küçükçekmece eski sözcüsü Şükrü Çetin ile SOL Parti üyesi Menevşe Alptekin'in Emniyet’teki sorgusu tamamlandı.

SOL Partililerin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile mala zarar verme” suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

TEK BİR SORU SORULDU

Üç SOL Partiliye Emniyet sorgusunda sadece “Beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılı 1x3 ebatlarında ‘Şeriata Faşizme Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ yazılı pankart açtığınız tespit edilmiştir. Konuyla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?” sorusu yöneltildi.

POLİS İŞLEM YAPMADAN GİTTİ GERİCİLER HEDEF GÖSTERİNCE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

SOL Partililer ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Pankart asacağımız esnada kafasında kask olan ve üzerinde özel güvenlik yazılı bir yelek giyen erkek şahıs bizim bulunduğumuz yerin karşı kaldırımından bize hitaben ‘O pankartı oraya asamazsınız, burası Türkiye, Müslüman bir ülke, şeriat Allah'ın kanunudur, siz Allah'ın kanununa karanlık diyemezsiniz’ şeklinde beyanlarda bulundu. Hemen o esnada yanımıza bir grup polis geldi ve kendileriyle iletişim kurmaya başladık. Polislerin yanımıza geldiğini gören ve provokatif davranışlarda bulunan şahıs da yanımıza geldi ve bizle şeriat konusu üzerine tartışmaya çalıştı. Ben kendisine ‘Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir, şeriat bizim kanunumuz değildir… Provokasyon yapma ve buradan git’ şeklinde beyanda bulundum. Hatta yoldan geçen vatandaşlardan bazıları da kendisine ortalığı galeyana getirmeye çalıştığı, provokasyon yaptığı konusunda uyarılarda bulunarak çıkıştılar. Ancak şahıs ses tonunu yükselterek bağırmaya devam etti. Daha sonra yanımıza gelen polisler herhangi bir şikâyetimizin olup olmadığını sordu, biz kendisinden şikâyetçi olacağımız bir durum olmadığını beyan ettik. Ona da aynı şekilde sordular, o da herhangi bir şikâyetinin bulunmadığını beyan etti ve dağıldık.

Bizim SOL Parti olarak da bireysel olarak da halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmemiz ya da halkı alenen tahrik etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz da.”

‘SOL PARTİ LAİKLİĞİ SAVUNUYOR’

SOL Partililerin avukatları ise “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'da belirtildiği üzere laik demokratik sosyal hukuk devletidir. SOL Parti gerek programında gerek asılan pankartta cumhuriyeti ve laikliği savunmaktadır” dedi.

Gözaltındaki SOL Partililerin yarın savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

TESLİM OLMADIK, OLMAYIZ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan SOL Parti, "Şeriat isteyen, gerici provokatörler dışarıda, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin aydınlık yüzü arkadaşlarımız göz altında!" diyerek, gözaltına alınan partililerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.