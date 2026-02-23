Laikliği savunmak tarihsel görevimiz

Eğitim başta olmak üzere iktidar eliyle gerçekleşen gerici kuşatma tüm hızıyla sürerken yurttaşlar yaratılmak istenen karanlığa karşı laikliğe sahip çıkmaya devam ediyor. 168 kişinin çağrısıyla başlayan ve Bakan Yusuf Tekin’in hedefe koyduğu “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” imza kampanyası 40 bine yaklaştı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 168 aydının imzasıyla yayınlanan ve kısa sürede on binlerce yurttaşın imza attığı laiklik bildirisinin kriminalize edilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. “Laiklik haklarımızın güvencesidir” denilen açıklamada, laikliği savunmanın anayasal bir hak ve tarihsel sorumluluk olduğu vurgulandı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 22 Şubat 2026 tarihinde “Laiklik Haklarımızın Güvencesidir: Laikliği Savunmak Suç Değil Tarihsel Bir Görevdir!” başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, laikliği savunan kesimlerin hedef gösterilmesine ve laiklik talebinin suç gibi sunulmasına sert tepki gösterildi.

Emek ve meslek örgütleri, laikliğin yalnızca Cumhuriyet’in kurucu ilkelerinden biri olmadığını, aynı zamanda işçi sınıfının birliği, eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü açısından vazgeçilmez bir güvence olduğunu belirtti. Açıklamada, laikliğe yönelik her müdahalenin emekçileri kimlikler üzerinden bölmeye ve toplumu kutuplaştırmaya hizmet ettiği ifade edildi. "Laiklik haklarımızın güvencesidir: Laikliği savunmak suç değil tarihsel bir görevdir!" başlığını taşıyan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

GERİCİ KARANLIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

"Son dönemde laikliğin savunulmasını suç gibi gösteren, laiklik talebini kriminalize etmeye çalışan, laikliği savunanları hedef gösteren açıklamalar sadece Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı değil aynı zamanda işçi sınıfının, emekçilerin tarihsel ve evrensel kazanımlarını da tehdit etmektedir. Laiklik sadece bu ülkenin kurucu ilkelerinden biri değil aynı zamanda emekçilerin birliği, bütünlüğü, eşitliği ve hakları açısından da vazgeçilmezdir. Laiklik, emekçilerin birliğinin ve eşitliğinin, inanç özgürlüğünün ve eşit yurttaşlığın teminatıdır. Hiçbir iktidar dayatması olmaksızın, herkesin inancını özgürce yaşayıp ifade edebilmesinin; farklı kimliklerin eşit haklarla barış içinde bir arada var olabilmesinin güvencesidir. Laikliğe zarar verecek her hamle, işçilerin, emekçilerin, halkın inançlarına göre ayrılmasına, bölünmesine, ötekileştirilmesine ve birbirine düşürülmesine yol açar.

Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı, sermaye iktidarının emekçilere daha fazla yoksulluk, daha fazla adaletsizlik ve daha fazla güvencesizlik dayattığı dönemlerde, emekçi kitleler kimlikleri üzerinden ayrıştırılarak yönetilmek istenmektedir. Hepimizi etkileyen yoksullaşmaya, artan gelir adaletsizliğine karşı tepkileri önlemek için; yoksuldan alıp zengine, işçiden-emekçiden alıp sermayeye kaynak aktaran bu düzenin çarklarının dönebilmesi için toplumu kutuplaştıran, ayrımcı politikalar, böl-parçala-yönet politikaları devreye sokulmaktadır. Bu nedenle böylesi dönemlerde laikliği, barışı, kardeşliği ve özünde demokratik bir cumhuriyeti savunmak biz emek ve meslek örgütlerinin asli bir görevidir.

SAVUNMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Sermayeyi ve sermaye iktidarını korumak için laikliğe aykırı biçimde inançların kullanılması işçilerin, emekçilerin, geniş halk kesimlerinin haklarının gasp edilmesine hizmet etmektedir. Laiklik; kaderciliğe, biat kültürüne ve sorgusuz itaate karşı emeğin hak arama iradesini büyütür. Laik bir düzende işçilerin örgütlenmesi, grev yapması, hak araması günah olarak yaftalanamaz. Laik bir düzende iş cinayetlerinin failleri “kader”, “fıtrat” denilerek aklanamaz; sorumlular somut hatalarını ve suçlarını “inanç” ile örtmeye kalkışamaz. Laikliği savunmayı, korkunç ve tehlikeli bir demagoji ile, dine karşı bir saldırıymış gibi göstermek de Anayasamızın laiklik ilkesine aykırı bir tutumdur. Laikliği savunmak, inançların sermaye ve iktidar güdümüne sokulmasına karşı çıkmaktır. Aksini iddia etmek hem laikliğe hem de toplumsal barışa karşı çok tehlikeli bir girişimdir. Laikliği savunmak suç değildir, anayasal bir haktır; dahası emek örgütleri için tarihsel bir sorumluluktur. Biz emek ve meslek örgütleri olarak laikliğin kriminalize edilmesini reddediyor; emeğin birliği ve kardeşliği için, demokratik bir cumhuriyet için laiklik mücadelesini büyüteceğimizi ilan ediyoruz.

∗∗∗

ASKIDA İBADET UYGULAMASI!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı dolayısıyla okul öncesinden liseye kadar tüm okullara gönderdiği ve Bakan Yusuf Tekin imzasını taşıyan Ramazan Genelgesi’ne yönelik eleştiriler sürerken, kamuoyuna yansıyan bazı görüntüler tartışma yarattı. Liselerde Ramazan kapsamında hayata geçirilen “askıda ibadet, cennet kapısı” gibi uygulamalar tepki çekti. Sözcü'de yer alan habere göre, bazı liselerde “askıda ibadet” adı verilen uygulama kapsamında okul koridorlarına ibadet içerikli kartlar asıldı.

Öğrencilerin askıdan çektikleri kartlarda yer alan “10 Fatiha okuyalım”, “Teravih namazına gidelim” gibi ifadelerin yerine getirilmesinin istendiği görüldü. Bazı okullarda sınıf ve kütüphane kapılarının Ramazan temasıyla süslendiği, “Reyyan Kapısı” adı verilen uygulamalar yapıldığı da aktarıldı. İslam inancında yalnızca oruç tutanların gireceğine inanılan “Reyyan Kapısı” kavramının kullanılması da tartışmalara neden oldu.

Öte yandan Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Derince Cumhuriyet İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencisinin başını açmasını isteyen öğretmen açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.