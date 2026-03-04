Laikliği savunmak yaşamsal önemde

İktidar tarafından hedef gösterilen “Laikliği birlikte savunuyoruz” bildirisine imza atan isimlerin ifade işlemi dün de devam etti. Bildirinin ilk 168 imzacısı arasında yer alan isimler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yürütülen soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veriyor.

BirGün\ANKARA

Dün de şair Ahmet Telli, BirGün muhabirleri Havva Gümüşkaya, Mustafa Mert Bildircin, gazeteciler Dilan Kutlu ve Nisanur Yıldırım ile SOL Parti Sözcüleri Önder İşleyen, İsmail Hakkı Tombul, akademisyen Doç. Dr. Fevziye Sayılan ve Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ile TMMOB, KESK ve ODTÜ Mezunlar Derneği yöneticilerinin aralarında yer aldığı yaklaşık 20 ismin ifadesi alındı.

Havva Gümüşkaya ifadesinde, bildiri metnindeki ifadelerin suç içermediğini vurgulayarak, “Bildirinin Türkiye ve dünya tahlili yaptığını biliyorum. Yanıbaşımızda yaşanan savaşlar laikliği savunmanın yaşamsal önemde olduğunu bir kez daha gösteriyor. Anayasayla güvence altına alınan laikliği savunmak suç değildir. Ben bir gazeteciyim demokrasiyi, hukuku, eşitliği, laikliği savunmak benim hem mesleki ilkem hem de yurttaşlık görevimdir. Bildiride hedef alınan bir şahıs yoktur bir politika eleştirisi var bu da suç unsuru taşımaz. Suç duyurusunda bulunanların bildiriyi amacından, özünden kopararak saptırdığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, mesleğim gereği toplumda ezilen tüm kesimlerin mücadelesinde seslerini yükseltmek için destek olurum. Laikliği savunmak bir suç değildir” dedi.

ANAYASA’YA SAHİP ÇIKMAK SUÇ DEĞİLDİR

Mustafa Mert Bildircin ise ifadesinde şunları söyledi: “Bildirideki ifadelerin suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Sekiz yıldır aktif gazetecilik yapıyorum. Anayasa ve ceza kanununa hakimim. Dolayısıyla yalnızca eleştiri maksadıyla kullanılan bu kelimelerin suç olduğunu düşünmüyorum. Bildirideki ifadeler belli bir grubu ya da kesimi hedef alan ifadeler değildir. Yalnızca siyasi iktidarın politikalarını eleştirmek amacıyla kullanılmıştır. Laiklik ilkesi Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla Anayasa’ya sahip çıkmak suç değildir” diye konuştu.