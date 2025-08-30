‘Laikliği ve karma eğitimi savunmayı sürdüreceğiz’

Haber Merkezi

Ankara Dikmen’de, Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yalnızca kız öğrencilerin kabul edileceği bir ortaokulun açılmasına Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) tepki gösterdi.

Açıklamada, “Eğitimin Diyanet ve tarikatlar eliyle dinselleştirilmesinin vahim uygulamalarından biri, kız ve erkek çocuklarına ayrımcılık yapılarak birbirlerinden ayrılmalarıdır. Şimdi de kız ortaokulları uygulaması genel örgün eğitime yayılarak karma eğitim tümden ortadan kaldırılmak istenmektedir” denildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“MEB laik ve bilimsel eğitimden geriye ne kaldıysa yok etmek için kendi ile yarışıyor. Laikliği, çocuk haklarını, eğitim hakkını ve karma eğitimi savunmaya devam edeceğiz.”



