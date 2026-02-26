"Laikliği Yusuf Tekin ihlal ediyor"

BirGün/ Ankara

Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, laikliğe ilişkin tartışmalar hakkında Mamak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı.

Anayasa’da güvence altına alınan laiklik ilkesinin, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açık biçimde ihlal edildiği ifade edilen açıklamada, “Bir kez daha altını çiziyoruz: Laikliği savunmak din düşmanlığı değildir; tam tersine tüm inançların ve inanmama hakkının özgürce yaşanmasının teminatıdır” denildi.

Geçmişte dokunulmaz sayılan yapılar bugün “tehdit” ilan edilmiş olsa da eğitim sisteminin dinselleştirilmesi politikasının hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Millî Eğitim Bakanlığı’nın 12 Şubat 2026 tarihinde 81 il valiliğine gönderdiği ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Ramazan Ayı Etkinlikler’ konulu talimat; Anayasa’nın laiklik ilkesine ve eğitimin bilimsel niteliğine aykırıdır. Bugün Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bulunmamızın nedeni sadece bu değil, İlçe Mili Eğitim Müdürü ‘Bakan’ın projesi yetmez bir de benden olsun’ diyerek benzer etkinlikleri kalıcı hale getirecek Hikmet Yolculuğu projesini eklemiştir. Bakanlık tarafından yürütülen ve eğitim kurumlarını belirli inanç pratiklerinin uygulama alanına dönüştüren etkinliklere ek olarak, yerelde bu uygulamaları genişletmeye dönük projeler devreye sokulmaktadır. Meslek Eğitim Müdürlüğü ayrı gönderiyor, Kızılay ayrı proje gönderiyor, okullara günlük dinsel proje yağıyor. ‘Gönüllülük’ adı altında dayatılan, listeler ve raporlarla fiilen zorunlu hâle getirilen bu uygulamalar eğitim ortamını pedagojik ve bilimsel temelden uzaklaştırmaktadır."

Toplumun dini pratiklerinin saygıdeğer olduğu vurgulanan açıklamada, "Bireyler bunları yaşamlarının içinde özgürce yerine getirebilir. Ancak okul, ibadetlerin sahnelendiği bir alan değil, bilginin ve kültürün aktarıldığı kamusal bir kurumdur" denildi.

Çocukların geleceğinin projelere, piyasaya ve ideolojik dayatmalara teslim edilmeyeceği bildirildi.