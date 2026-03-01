Laiklik hedefte: Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu’ndan açıklama

Laiklik tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde, SOL Parti’ye yönelik saldırılar ve “Laikliği birlikte savunuyoruz” açıklamasına açılan davaların ardından Lüleburgaz’dan yeni bir tepki geldi. Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, yayımladığı “Laik Özgür Demokratik Türkiye” başlıklı açıklamayla laikliğin hedef gösterilmesine karşı çıkarak laikliğin kriminalize edilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.

SOL Parti üyelerine ve parti binalarına yönelik şeriat destekçisi bazı grupların saldırılarının ardından aralarında yazar, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 168 isim “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bir açıklamaya imza atmıştı. Açıklamada, laikliği savunanlara yönelik saldırıların görmezden gelindiği belirtilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!” ifadelerine yer verilmişti.

İlk olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de okullara gönderilen Ramazan genelgesiyle ilişkilendirmişti. Tekin, çarşamba günü AKP Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada imzacılar hakkında dava açtıklarını söylemişti.

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yayımlanan “Laik Özgür Demokratik Türkiye” başlıklı bildiride ise laikliğin hedef gösterilmesine tepki gösterildi. Platform, laikliğin kriminalize edilmesine karşı mücadeleyi büyüteceklerini açıkladı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet yürüten Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, “Laik Özgür Demokratik Türkiye” başlıklı bir bildiri yayımladı. Bildiride, son dönemde laikliği savunan kişi ve kurumların hedef gösterildiği belirtilerek laiklik ilkesinin suç gibi gösterilmesine tepki gösterildi.

Platform tarafından yayımlanan metinde, laikliğin yalnızca Cumhuriyet’in kurucu ilkelerinden biri olmadığı, aynı zamanda emekçilerin eşitliği, hakları ve toplumsal barış açısından vazgeçilmez bir güvence olduğu vurgulandı. Açıklamada, laikliğin farklı inanç ve kimliklerin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabilmesinin teminatı olduğu ifade edildi.

“TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA DERİNLEŞTİRİLİYOR”

Bildiride ekonomik kriz koşullarında emekçi kesimlerin kimlikler üzerinden ayrıştırılmak istendiği savunularak, laikliğe yönelik tartışmaların toplumsal kutuplaşmayı artırdığı görüşüne yer verildi. Laikliğe zarar verecek adımların toplumda bölünme ve gerilimi büyüteceği belirtildi.

Metinde ayrıca, inançların siyasal amaçlarla kullanılmasının emekçilerin haklarının sınırlandırılmasına hizmet ettiği ifade edilerek laikliğin emek mücadelesiyle doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildi.

“LAİKLİĞİ SAVUNMAK ANAYASAL HAKTIR”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ikinci maddesine atıf yapılan bildiride, Türkiye’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekildi. Laikliği savunmanın suç olmadığı belirtilen açıklamada, bunun anayasal bir hak ve toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu açıklamasında, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir cumhuriyet hedefi doğrultusunda laiklik mücadelesini sürdüreceklerini belirterek halkı dayanışmaya çağırdı.