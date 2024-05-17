Laiklik ilkesine atıf yapıp reddihâkim talep eden avukat baroya şikayet edildi

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatın duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin türbanlı olmasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek yaptığı reddihakim talebi üzerine avukat hakkında şikayetçi oldu.

Güncel 17.05.2024 18:46 Giriş: 17.05.2024 18:46

Güncelleme: 17.05.2024 18:52 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA