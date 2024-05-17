Laiklik ilkesine atıf yapıp reddihâkim talep eden avukat baroya şikayet edildi
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatın duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin türbanlı olmasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek yaptığı reddihakim talebi üzerine avukat hakkında şikayetçi oldu.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatın duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin türbanlı olmasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek yaptığı reddihakim talebi üzerine avukat hakkında şikayetçi oldu.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Mayıs'ta görülen duruşmada "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla tutuklu yargılanan S.B'nin avukatı Alperen D. müvekkilinin adil yargılanmadığını savundu.
Alperen D. söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" ifadelerini kullandı.
Avukatın reddihâkim talebi üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın, başkan ve üye hâkimi ret talebinin sonuçlanıncaya kadar dosyada işlem yapılmamasına hükmederek duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.
Mahkeme heyetinin avukatın beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baroya şikayette bulunduğu öğrenildi.