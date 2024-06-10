Laiklik ilkesine atıf yapıp reddihakim talep eden avukatla ilgili soruşturma izni verildi
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin türbanlı olmasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek reddihakim talebinde bulunan avukat hakkında soruşturma izni verildi. Avukat, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme başkanı ve üye hakim türbanlı olduğu için reddihakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında inceleme başlatıldı. Avukat hakkında soruşturma izni verildi.
Adalet Bakanlığı, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakim türbanlı olduğu için reddihakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine, soruşturma izni verilerek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Alperen Demirdiş, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.