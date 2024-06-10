Laiklik ilkesine atıf yapıp reddihakim talep eden avukatla ilgili soruşturma izni verildi

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin türbanlı olmasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek reddihakim talebinde bulunan avukat hakkında soruşturma izni verildi. Avukat, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Güncel 10.06.2024 19:54 Giriş: 10.06.2024 19:54

Güncelleme: 10.06.2024 20:02 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: AA