Laiklik Meclisi, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'nın mesajını paylaştı: "Cezaevinde olmamın tek nedeni gazetecilik yapmam"

Laiklik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri avukatlar Selin Nakıpoğlu ve Doğan Erkan, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 34 gündür tutuklu olan muhabirimiz İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Aynı zamanda BirGün yazarı olan Selin Nakıpoğlu ve avukat Doğan Erkan, muhabirimiz Arı’ya dayanışma mesajlarını iletti.

Ziyaretin ardından Laiklik Meclisi, İsmail Arı’nın kamuoyuyla paylaşılmak üzere Laiklik Meclisi’ne hitaben kaleme aldığı notu paylaştı. Mesajında basın özgürlüğüne sahip çıkanlara teşekkür eden Arı, tutukluluk sürecine ilişkin çağrıda bulunarak iddianamesinin hazırlanması talebini yineledi.

"BU ÜLKEYİ DE HALKIMIZI DA ÇOK SEVDİM"

Arı, mesajında şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğüne ve gazeteciliğe sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Cezaevinde olmamın tek nedeni gazetecilik yapmam. Asla gazetecilikten vazgeçmeyeceğim. Ben bu ülkeyi de halkımızı da çok sevdim. Ve tekrar çağrı yapıyorum: ARTIK İDDİANAMEMİ HAZIRLAYIN."