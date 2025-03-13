Laiklik mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz

Haber Merkezi

Saray rejiminin 2025 yılını “Aile Yılı” olarak belirlenmesine tepkiler sürerken LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığı güçlendiren, temel hak ve özgürlükleri bastırmaya çalışan kanun teklifi, 10’uncu yargı paketiyle gündeme getirildi.

Taslakta ‘biyolojik cinsiyet’ ifadesi Ceza Kanunu’na eklenirken, cinsiyet uyum sürecindeki kişi de hekim de ceza alacak, LGBTİ+ hak savunuculuğu suç olarak kabul edilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan EŞİK, teklif Taslağının henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen fiili olarak uygulanmaya koyulduğunu belirtti. Açıklamada, “Siyasal ideolojisine göre yaratmak istediği ailelerde kadınları evlere kapatırken, ideolojik ailesinin düşmanı olarak gördüğü LGBTİ+’ların varlığını dahi inkâr ediyor. Ses çıkaran ve dayanışanları bile cezalandırmak istiyor. Bütün bu eşitlik karşıtı, aile odaklı politikalarını temellendireceği yasal dayanağın hazırlığında olan siyasal iktidara ise buradan bir kez daha sesleniyoruz. Temel insan haklarına, bağlı olunan uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya aykırı yasa yapamazsınız. Aklınızdan bile geçirmeyin” ifadeleri yer aldı.