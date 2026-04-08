Laiklik pankartı hedef gösterilmişti: SOL Partililere “halkı kin ve düşmanlığa tahrikten” dava!

İstanbul Sefaköy’de "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartının hedef gösterilmesinin ardından haklarında ev hapsi kararı verilen 6 SOL Parti üyesi hakkında iddianame hazırlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 3 SOL Genç üyesinin “kamu malına zarar verme” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarını işlediği ileri sürüldü. İddianamede SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin’in “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçu”nu işlediği iddia edildi.

SOL Parti üyelerinin yargılandığı davanın ilk duruşması 28 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30’da Küçükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayılırken, bazı yandaş medya organları üzerinden pankartı asanlar hedef gösterilmişti.

Bunun üzerine SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin ile 3 SOL Genç üyesi gözaltına alınmıştı.