Laiklik savunucularının ifade işlemleri sürüyor: “Laikliğe ve geleceğimize birlikte sahip çıkmalıyız”

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” açıklamasının imzacıları İstanbul'da ifade vermeye devam ediyor.

17 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılan 168 imzalı açıklamanın, “ramazan genelgesine yönelik olduğunu” savunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın suç duyurusu sonrasında açıklamayı imzalayan isimlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Ankara’da başlatılan soruşturma kapsamında, ilk olarak Ankara’da ikamet eden imzacılar ifade verirken, daha sonra da İstanbul’da ikamet eden imzacılar ifadeye çağrıldı. İmzacılar arasında yer alan aydınlardan Melike Demirağ 8 Nisan'da Bodrum’da ifade verdi.

İstanbul'da bu hafta, 9 Nisan Perşembe ve 10 Nisan Cuma günü Atilla Özsever, Alper Taş, Serkan Öngel, Fahrettin Erdoğan, Onur Alp Yılmaz, Ali Yalçıner, Ayşegül Yalçıner, Hilmi Hacaloğlu, Elif Akkaya ve Timur Soykan'ın bulunduğu 23 isim, Anadolu Adliyesi’nde ifade verdi. Ozan Çoban ise Şişli Emniyeti’nde ifade işlemini tamamladı. 13 Mart Pazartesi günü ise Berkant Gültekin, İbrahim Varlı ve Hülya Gülbahar'ın ifade işlemleri tamamlandı.

BirGün yazarı avukat Selin Nakıpoğlu, Cumhuriyet gazetesinin Haber Müdürü Can Uğur ve muhabiri Çağdaş Bayraktar ise bugün Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnini imzalayan isimler, verdikleri ifadelerde laikliğin Anayasa’da yer alan bir ilke olduğunu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini, tam tersine inanç temelli ayrımların kin ve düşmanlığa dönüşmesini engelleyecek bir işleve sahip olduğunu belirtti.

İstanbul’daki ifade işlemleri önümüzdeki günlerde devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Laikliğe yönelen tehditlere karşı, aralarında Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Müjde Ar, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş, Onur Akın, Şenal Sarıhan, Emin Koramaz, Canan Güllü, Ahmet Karagöz ve Timur Soykan gibi isimlerin bulunduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisi, “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir metin kaleme almıştı.

Metinde, son dönemde laikliğe dönük saldırılara tepki gösterilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!” vurgusu yapılmıştı.

İlk imzacıların imzasıyla 17 Şubat’ta yayımlanan metne, daha sonra internet üzerinden on binlerce yurttaş imza attı.

Açıklama başta AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidar sözcüleri tarafından hedef alındı. Açıklamadan en fazla rahatsız olan isimlerden biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnini, okullara gönderilen ramazan genelgesiyle ilişkilendiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "devletin kurumlarını aşağılama" ve "kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bu suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriye ilişkin 28 Şubat’ta soruşturma başlattı. İmzacılar ilk olarak Ankara’da ifadeye çağırıldı. Aralarında Marksist iktisat profesörü Korkut Boratav’ın da olduğu çok sayıda imzacı ifade verdi.

Yaptığı haberler nedeniyle 22 Mart’ta tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen BirGün muhabiri İsmail Arı da metne attığı imza nedeniyle Ankara’da ifade veren isimler arasındaydı.

Ankara’da ifadelerin tamamlanmasının ardından İstanbul’daki imzacılar da geçtiğimiz günlerde ifadeye çağırılmaya başlandı.