Laiklik sokakta kazanılacak

Siyasal İslamcı tek adam rejimi, ABD emperyalizminin Suriye’deki dizaynına paralel ülkede gerici rejimi kalıcılaştırma hedefinde.

Tarikat ve cemaat ağlarına, cihatçı gruplara verilen destekler, iktidar eliyle hayata geçirilen gerici uygulamalarla beraber laiklik bütünüyle tasfiye edilmek isteniyor.

İktidarın bu desteğini arkasında hisseden bu gerici gruplar da açıktan şeriat çağrılarıyla, gerçekleştirdiği saldırılarla beraber bu dizaynın başat aktörleri olarak rol oynuyor.

YAKALANAN 206 IŞİD’LİDEN 66’SI TUTUKLANMIŞ

Ülkenin dört bir yanında IŞİD’liler kol gezerken dün Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, IŞİD'e yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Usta’nın aktardığına göre geçen yıl IŞİD'e yönelik 33 şehir operasyonu düzenlenirken bu operasyonlar neticesinde 206 kişi hakkında işlem başlatıldı. 198 kişinin yakalandığını belirten Usta, 66 kişinin tutuklandığını 72 kişinin ise şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığını aktardı. Usta 8 kişinin ise hala yakalanmadığını açıkladı.

Usta ayrıca şu ifadelere yer verdi: “DEAŞ terör örgütüne üye olma’ ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından 23 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 65 şahıs tutuklanmış, 70 şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır”

Öte yandan bir hafta içerisinde il binaları saldırıya uğrayan, laiklik pankartları yırtılan ve 6 üyesine ev hapsi kararı verilen SOL Parti, cihatçı saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

SOL Parti İstanbul İl Yönetimi ve SOL Hukuk Meclisi’nden oluşan heyet, dün Çağlayan adliyesinde bir araya geldi. Suç duyurusu öncesinde adliye önünde konuşan SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, laikliğe yönelik yürüttükleri kampanyaların bir süredir “bir avuç şeriatçı azınlık” tarafından hedef alındığını söyledi.

Demirdöğen, “Dün Keçiören’de ilçe binamıza şeriat pankartı asıldı. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul İl Binamıza saldırı gerçekleşti. Biz de bugün bu saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunduk” dedi.

BİZ BU MÜCADELEYİ KAZANACAĞIZ

Bir haftadır toplumun tamamını tehdit eden, demokratik ve laik zemini hedef alan bir grubun açıkça şeriat düzeni çağrısı yaptığını vurgulayan Demirdöğen, “Ancak şimdiye kadar hiçbir Cumhuriyet savcısı bu saldırılara ilişkin adım atmış değil. Hatta aksine, 6 arkadaşımıza ev hapsi cezası verildi” ifadelerini kullandı.

Savcıları göreve çağıran Demirdöğen, “Cumhuriyet savcılarını Cumhuriyet’in değerlerine ve laikliğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Esas olan sokaktaki mücadeledir ve biz bu mücadeleyi kazanacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

DİLEKÇEDE AFGANİSTAN ÖRNEĞİ VERİLDİ

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde ise laikliğin, 1928’den bu yana Cumhuriyet devriminin temel kazanımlarından biri olduğu hatırlatıldı. Laikliğin; kadınlar, çocuklar, inanan ve inanmayan tüm yurttaşlar için bir güvence olduğu vurgulanan dilekçede, Afganistan’da Taliban yönetimi altında kız çocuklarına getirilen eğitim yasağı örnek gösterildi.

Dilekçede ayrıca Suriye’de HTŞ’nin etkisi, ABD destekli cihatçı yapıların bölgedeki varlığı ve Türkiye’de tarikat ve cemaatlerin uzun yıllardır örgütlenmesi hatırlatılarak, şeriat tartışmalarının “soyut değil, somut bir tehlike” olduğu ifade edildi.

Partiye ve üyelerine yönelik saldırıların anayasal düzene karşı faşizan saldırılar olduğu belirtilen dilekçede, savcıların resen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “siyasi parti faaliyetini engelleme” suçlarından işlem yapılması talep edildi.

LAİK EĞİTİM MÜCADELESİNE SÜRGÜN

Öte yandan sendikal faaliyetleri, ÇEDES projesine karşı duruşu ve laik eğitim mücadelesi nedeniyle hedef alınan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) yöneticisi Serkan Bebek, yargı kararıyla görevine dönmesine rağmen üst mahkemenin bozma kararı sonrası dördüncü yılında üçüncü kez sürgün edilmişti. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dün saat 16.00’da basın açıklaması yapan Bebek, yaşananların kamusal ve laik eğitimi savunmanın bedeli olduğunu söyledi. Her gün “Okulumu geri istiyorum” talebiyle nöbet tutacaklarını belirten Bebek, sürgün uygulamalarına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.