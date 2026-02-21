Laiklik yaşam güvencemiz

17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, Cumhuriyet’in laik hukuk düzenini kurumsallaştıran ve kadınlara eşit yurttaşlık statüsü kazandıran en köklü devrimlerden biri olarak tarihe geçti. Bu hafta itibarıyla 100. yılını dolduran Medeni Kanun bir süredir siyasal İslamcı rejimin hedefinde. Kadınların doğrudan eşit yurttaşlık hakkını hedef alan iktidar tüm kazanılmış hakları aşındırmaya çalışıyor. Geçmişte çok eşliliğin kaldırılmasından resmi nikâh zorunluluğuna, miras ve boşanma hukukunda eşitliğin tesisinden aile reisliği modelinin sona erdirilmesine kadar uzanan dönüşüm tersine çevrilerek gerici bir rejimi kurumsallaştırma hamleleri yapılıyor.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla ivme kazanan bu sürecin, laik hukuk düzenini ve kadınların eşit yurttaşlık statüsünü hedef aldığı görüşü feminist hareket içinde giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Laikliğin basitçe din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olmadığını vurgulayan kadınlar laikliğin yaşamsal olduğunu söylüyor. Laikliği savunmanın suç haline getirilip şeriat çağrıları teşvik edilirken erkek şiddeti artıyor. Çünkü erkekler laikliğin yok sayıldığı topraklarda kadınlara şiddet uygulamayı, üstünlük kurmayı kendine hak görüyor. Tam da bu yüzden kadın örgütleri “laikliği kazanacağız” diyor.

∗∗∗

KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Sol Feminist Hareket Üyesi Avukat Damla Yıldırım: Medeni Kanun, biz kadınlar açısından şeriat hukuku ve gericiliğin yerine laiklik ve eşitliğin temel dayanaklarından biri; yasa önünde kadın ve erkeğin eşit yurttaşlık hakkını tanıyan temel unsur. Ancak bugün geldiğimiz noktada nafaka tartışmaları, aile hukukunda arabuluculuk söylemleri, miras hakkı, kadının kendi soyadını kullanması, kürtaj yasağını yasalaştırma gibi alanlardaki söylemler ve planlanan düzenlemeler AKP iktidarının uzun süredir başta Anayasa ve Medeni Kanun ile güvence altına alınan kadın hakları ve laikliği hedef almasının somut göstergeleri. İstanbul Sözleşmesinden bir gecede çıkılması ile başlayan süreç laiklik karşıtı gericiliği normalleştiren söylemler ve düzenlemeler ile devam ediyor. Kadınların kazanılmış haklarına dönük saldırıların, LGBTİ+'ları hedef alıyormuş gibi gözüken ama 'genel ahlak' gibi kavramlarla açıkca şeriat düzeni isteyen yasa tasarılarının tesadüfi olduğunu düşünmek mümkün değil. Türkiye'de geri dönüşsüz bir tek adam rejimi inşa ediliyor ve bu rejimin temel taşları laiklik karşıtı bir gericilik üzerine kurulmaya çalışılıyor. Kadınların kazanılmış haklarına dönük saldırıların tamamı bu inşaanın bir parçasıdır ve ancak buna karşı bir mücadeleyle bertaraf edilebilir.

Defalarca anlattık ama uzun süredir tartışması yapılan nafaka aslında propagandası yapıldığı şekilde mutlak, değişmez ve süresiz değil. Her şeyden önce nafaka sadece kadınlar için uygulanmıyor, yoksulluğa düşecek taraf için uygulanıyor. Uygulamada daha çok kadınlar için uygulanmasının tek sebebi ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğine kadın yoksulluğunun açık varlığıdır. Nafaka miktarları da zaten olması gerekenin çok uzağında hatta trajikomik diyebileceğimiz rakamlar. Aile hukukunda arabuluculuk söylemleri ise zaten “aile yılı”, “aileyi koruma” söylemleri ile açıkça dillendirilen kadınları ve çocukları şiddet sarmalına hapsetmek ve zaten var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini arttırmaktan başka bir amaca hizmet etmiyor. Arabuluculuk uygulaması yalnızca taraflar eşit güç ilkesine sahip olduğunda uygulanabilir bir sistem. Miras hakkı tartışmaları ise kadınların aile içi eşitlik yerine baskılar, fetvalar, fiili uygulamalar ile zaten kısıtlanan yasal haklarına karşı açık bir müdahale içeriyor. Kadınların uzun süren mücadelesi ile elde ettiği kendi soyadını kullanması ise Anayasa Mahkemesi kararına rağmen meclis eliyle zorlaştırılıyor. Tüm bu gerici söylemler ve laik hukuk sistemine yönelik saldırılar kadınların özgürlüklerine ve eşitliğe yapılan gerici saldırılardır.

Kadınların yaşamları için ve laiklik için verdiği tüm bu mücadele; ülkenin içine sürüklenmeye çalışıldığı gericilik ve şeriat rejimine karşı verilen özgürlük, eşitlik ve laiklik mücadelesidir. Tarikat ve cemaatler ile, gerici fetvalar ile AKP iktidarının söylemleri ve yaptığı düzenlemeler ile; laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik toplumsal hayatı ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Biz kadınlar laiklik için bir arada olmaya ve ülkenin içine sürüklendiği gericilik dalgasına karşı mücadele etmeye, kadınların kazandığı tüm hak ve özgürlükleri korumaya, geliştirmeye devam edeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız!

∗∗∗

YASALARA DOKUNMA, UYGULA

EŞİK Gönüllüsü Avukat Sema Yurtbilir: 17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, Türkiye’de kadınların eşit yurttaşlık statüsünün temelini attı. Medeni Kanun yalnızca bir yasa değil; kadınların miras, boşanma, velayet ve nafaka gibi temel haklarını güvence altına alan laik hukuk düzeninin dayanağıdır. Bu tarihe kadar uygulanan ve İslami özel hukuk mevzuatı olan Mecelle, aileye ilişkin hiçbir hüküm içermiyordu. Aile, yasa içerisinde yer alamayacak kadar kutsal ve mahremdi. 1926 Medeni Kanun’u ile kadınların eşit boşanma hakkı kazanması, çok eşliliğin ortadan kaldırılması, resmi nikah zorunluğu, şeri hukuka göre çok küçük yaştaki evliliklerin, yaş sınırı getirilerek önünün kesilmesi gibi çok önemli düzenlemeler oldu. Bu kanun, kadın hareketi tarihimizde kadınların mücadelesi ile elde edilmiş devrim niteliğinde bir kazanımdır. Tabi Türkiye’de Kadın Hareketi bundan sonra da eşitlik mücadelesine ara vermedi ve 2002 Yılı’nda yürürlüğe giren laik, eşitlikçi Medeni Kanun’un yazılması ve kabulünde öncülük etti. Bu Kanun’un en önemli kazanımlarından biri ise ailede eşitliği sağlaması idi. Reisli aile modeli sona erdirildi. Boşanmada malların eşit paylaşılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ancak siyasal iktidarın yıllardır ısıtıp ısıtıp gündeme getirdiği söylem ve tekliflerle kadınların medeni hakları parça parça zayıflatılmak isteniyor.

Özellikle nafaka hakkının süreyle sınırlandırılması yönündeki tartışmalar, boşanma sonrası yoksullaşma riski altındaki kadınlar için yaşam güvencesinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. “Aile arabuluculuğu” ve “hızlı boşanma” gibi konular da gündemden hiç düşmüyor. Oysa bu girişimler şiddet ve eşitsizlik içeren ilişkilerde kadınları haklarından vazgeçmeye zorlayabilecek riskler barındırıyor. Anayasa Mahkemesi’nin evli kadının kocasının soyadını alacağına yönelik hükmü iptal etmesine rağmen kadınların kendi soyadını tek başına kullanmasının halen sağlanmaması ise tam bir hukuk tanımazlık. Yaklaşan yargı paketlerinde de Medeni Kanun’a yönelik müdahaleler olabileceği yönünde kaygılarımız artıyor.

EŞİK Platformu olarak sözümüz nettir: Bir asrı aşan mücadeleyle kazandığımız haklarımızdan, eşitlikten ve laik hukuktan vazgeçmeyeceğiz. Medeni Kanun siyasal müdahale alanı değil, eşit yurttaşlık güvencesidir. Kadınların 2002 ya da 1926 öncesindeki statüye dönmeye hiç niyetleri yok. Bu yüzden iktidara da sözümüz net: Yasalara dokunma, uygula!

∗∗∗

MEDENİ KANUN GELECEĞİN TEMİNATI

TKDF Başkanı Canan Güllü: 17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu, henüz üç yaşındaki genç Cumhuriyet’in en cesur ve en devrimci adımlarından biridir. 1923’te kurulan bir devletin, 1926’da kadınları kul olmaktan çıkarıp yurttaş yapan bir hukuk düzenini inşa etmesi; tarihe yalnızca bir yasa değişikliği olarak değil, bir kuruluş ve kurtuluş iradesi olarak geçmiştir. Türk Medeni Kanunu, dönemin İsviçre Medeni Kanunu’ndan uyarlanarak kabul edilmiş; çok eşliliği kaldırmış, resmi nikâhı zorunlu kılmış, miras ve boşanma hukukunda kadınları eşit özne olarak tanımış ve kadınların birey olarak hukuk önünde eşitliğini tesis etmiştir. Bu tercih, yalnızca teknik bir hukuk aktarımı değil; laik, eşitlikçi ve çağdaş bir toplum inşa etme kararlılığının ifadesidir. Bu tarihsel adım, Mustafa Kemal Atatürk’ün dirayeti ve devrimci vizyonu ile mümkün olmuştur. Atatürk, kadınların toplumsal hayata eşit katılımını Cumhuriyet’in temeli olarak görmüş; hukuku, toplumsal dönüşümün aracı kılmıştır. Medeni Kanun, kadınların insan haklarını tanıyan bir metin olmanın ötesinde, laikliğin somut güvencesi olmuştur. Çünkü laiklik olmadan eşitlik; eşitlik olmadan özgürlük mümkün değildir. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak 50 yıllık mücadele tarihimiz boyunca, Medeni Kanun’un kazanımlarını savunmayı varlık sebebimiz bildik. Kadınların ev içi şiddete karşı korunmasından ekonomik haklarına, miras hakkından boşanma sürecinde adalete erişimine kadar her alanda dayanağımız bu laik hukuk düzenidir. Biz çok iyi biliyoruz ki: Medeni Kanun yalnızca geçmişin kazanımı değil, geleceğin teminatıdır. Laiklik yalnızca anayasal bir ilke değil, kadınların yaşam güvencesidir. Eşitlik yalnızca bir ideal değil, vazgeçilmez bir haktır. Bugün Medeni Kanun’un 100. yılında altını bir kez daha çiziyoruz: Yüzyıllar geçse de unutmayız. Yüzyıllar geçse de vazgeçmeyiz.

Kadınların laik, eşit ve özgür bireyler olarak yaşam hakkını savunmak; Cumhuriyet’in kurucu değerlerini korumak; hukukun üstünlüğünü ve toplumsal adaleti güçlendirmek için sivil aktivizmin gücüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak, Medeni Kanun’un yüzüncü yılında kurucu iradeye saygımızı yineliyor; laiklikten, eşitlikten ve kadınların insan haklarından asla geri adım atmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Laiklik vazgeçilmezimizdir. Medeni Kanun güvencemizdir. Cumhuriyet eşitliğimizdir.

∗∗∗

VAZGEÇMİYORUZ, DİRENİYORUZ

Kadının İnsan Hakları Derneği: 2000’li yılların başında kadınlar bir araya gelerek, örgütlü ve kararlı bir mücadeleyle Medeni Kanun’un felsefesini değiştirdiler; aile reisliğinin kaldırılması, evlilik içinde eşitlik ve mal rejiminde eşit paylaşım gibi düzenlemeler kendiliğinden değil, kadın hareketinin ısrarlı müdahalesiyle hayata geçti. Ancak sonraki yıllarda bu kazanımlar sistematik biçimde hedef alınmaya başladı; “aileyi koruma” söylemi altında nafaka hakkına dönük saldırılar, boşanma süreçlerine arabuluculuk getirme girişimleri ve kadınların ekonomik güvencelerini zayıflatacak düzenleme tartışmaları gündeme taşındı; bu saldırılarla birlikte, iktidar kadınlardan taraf olmadığını göstermiş oldu. Örneğin geçen yaz Diyanet’in kadınların miras hakkına saldırılarına şahit olduk; devletin bakanlığı kanuna aykırı söylemlerde bulundu; bizler iktidara kanunu, hakkımızı hatırlatmak, var olan hakkımızı korumak için mücadele etmek zorunda kaldık Medeni Kanun’daki eşitlik hükümleri yalnızca kağıt üzerindeki maddeler değil; kadınlar olarak şiddet içeren bir evliliği sonlandırmayı, boşanma sonrası yoksullukla karşı karşıya kalmamayı ve ev içi emeğimizi görünür kılan yaşamsal güvenceler. Bu nedenle bugün yürütülen tartışmalar, doğrudan kadınların eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam kurmalarını engelleme çabası. Medeni Kanun’un 100. yılına yaklaşırken, mücadele ile kazandığımız haklarımızdan vazgeçmiyor, cinsiyetçi hükümleri geri getirmek isteyenlere karşı direniyoruz.