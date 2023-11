Lakerda Festivali Cuma günü başlıyor

Sinop’ta geçmişi binlerce yıla dayanan lakerda kültürünü canlandırmak adına başlatılan ’Lakerda Festivali’nin 4’üncüsü 17 Kasım Cuma günü başlıyor.



Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’un 3 bin yıllık kültürünü yansıtan ‘Lakerda Festivali’nin 4.’sü 17-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Festival öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, festival öncesi açıklamalarda bulundu. Gürbüz, yaptığı açıklamada, “Sinop Lakerda Festivali’ne hazırız. 17 Kasım Cuma günü öğlen saatlerinde çocuk kortejiyle festivale başlıyoruz. Bu yıl festivalde her yıl olan şeylerin daha zengin bir içeriği var. Her yıl konserimiz vardı bu yıl 2 konserimiz var. 1.cisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet sanatçısı piyanist Rüya Taner’in Buzhane Kültür Merkezinde Cuma akşamı bir resitali olacak. Hemen peşinden Cumartesi akşamı yine dünyaca ünlü sapronomuz Selva Erdener ve dünyaca ünlü orkestra şefi ve piyanistimiz İbrahim Yazıcı’nın birlikte bir konserleri olacak. Her yıl en çok ilgi çeken etkinliğimiz lakerda finalinin bu sene çok daha ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü finalimizde 7 önemli jürimiz ve önlerinde de finali sunan dünyaca ünlü tadım üstatları Levon Bağış ve Tan Morgül sunuculuğunda olacak. Bu sene yarışmalarımıza bir yenisini ekledik. İzleyenlerimiz yine bir heyecana tanıklık edecekler. Bu defa en iyi lakerda sunumu olacak. Biz bunu yıllardır düşünüyorduk. Evet iyi lakerda yapılıyor ama lakerdanın bir de sunumu var. Lakerdadan en iyi tabak hazırlama ile alakalı 8 gastronomi öğrencimiz kendilerine eşlik edecek Hülya Elçigil, Nazlı Pişgin, Aylin Örnek, Deniz Alphan gibi önemli yazarlar bu konuda moderatörlük yapacaklar. Yine Seray Öztürk, Süreyya Üzmez, Ahmet Güzelyağdöken yarışmacılarımızın heyecanına tanıklık edecekler. Bütün yarışmacılarımıza seyircilerimiz de interaktif olarak katılabilecekler. Bu yarışmalar Youtube’dan da yayınlanacak. Dolu dolu bir içerik çocuk etkinlikleri yine festival alanı konserleri Sinop’tan önemli isimler konser verecekler. Yine dolu dolu tadım stantları Sinop’un, ilçelerinin tüm yöresel tatlarını gelen misafirlerimiz tadabilecekler, bulabilecekler, satın alabilecekler. O yüzden bütün misafirlerimizi 3 gün boyunca mümkün olduğu kadar bu bölgeden ayrılmamayı öneriyoruz” dedi.