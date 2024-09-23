Lakerda nedir ve nasıl yapılır? Lakerda hangi balıktan yapılır? Lakerda kaç günde olur? Örnek lakerda tarifi

Palamudun bol olmasıyla birlikte lakerda hazırlıkları da başladı. Peki lakerda nasıl yapılır, lakerda sağlıklı mıdır? Örnek lakerda tarifini de içeren makalemize göz atalım:

LAKERDA NEDİR?

Lakerda, özellikle Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan ve genellikle ton veya palamut balığından yapılan bir tür balık salamurasıdır. Özellikle meze olarak tüketilen lakerda, yoğun ve zengin lezzeti ile balık sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Peki, lakerda nasıl yapılır, hangi balık türüyle yapılır ve besleyici midir? İşte lakerda tarifiyle ilgili tüm detaylar.

LAKERDA HANGİ BALIKTAN YAPILIR?

Lakerda yapmak için en çok tercih edilen balık palamut ve torik balığıdır. Bununla birlikte, ton balığı da lakerda yapımında kullanılabilir. Bu balıkların sert yapılı, yağ oranı yüksek etleri lakerda için ideal bir doku sağlar. Genellikle sonbahar aylarında yakalanan palamut balıkları, lakerda yapmak için en uygun dönemdir. Torik, palamudun büyümüş hali olarak kabul edilir ve daha büyük olduğu için daha etli ve dolgun bir lakerda sunar.

LAKERDA TARİFİ: ADIM ADIM HAZIRLIK

Lakerda malzemeleri:

1 adet büyük boy palamut (ya da torik)

1 su bardağı kalın tuz (deniz tuzu tercih edilir)

Buz

Su

Pamuklu bez ya da gazlı bez

Zeytinyağı (isteğe bağlı)

LAKERDA NASIL YAPILIR?

Balığın Temizlenmesi: Lakerda yapımına başlamadan önce balığın pulları iyice temizlenir, kafası ve kuyruğu kesilir. İç organları çıkarılır ve balık fileto haline getirilir. Balığın kanı tamamen temizlenmelidir, bu yüzden bol suyla iyice yıkanır.

Dilimleme: Temizlenen balık, yaklaşık 2-3 cm kalınlığında yuvarlak dilimlere kesilir. Bu dilimler lakerdanın karakteristik şeklini oluşturur.

Kanının Çıkarılması: Kesilen balık dilimleri buz dolu bir kaba yerleştirilir ve yaklaşık 12-24 saat boyunca bekletilir. Bu aşama, balığın içindeki kanın tamamen çıkarılması için önemlidir.

Tuzlama İşlemi: Buzda bekletilen balıklar, sudan çıkarılıp kurulanır. Balık dilimlerinin her birinin üzerine bol miktarda kalın tuz serpilir. Tuz, balığın suyunu alıp lakerda için gerekli fermantasyonu başlatır.

Saklama: Tuzlanmış balık dilimleri bir cam kavanoza sıkı sıkı yerleştirilir. Üzerine biraz daha tuz eklenip kavanozun ağzı kapatılır. Lakerda 10-15 gün boyunca serin bir yerde bekletilmelidir. Bu süre zarfında lakerda yavaş yavaş olgunlaşır.

Servis: Bekletme süresi tamamlandığında, lakerdalar sudan geçirilerek fazla tuzu alınır ve zeytinyağı ile servis edilir. Yanında kırmızı soğan ve limon ile mükemmel bir meze olur.

LAKERDA BESLEYİCİ MİDİR?

Lakerda, balığın kendisinden gelen yüksek besin değerleri sayesinde oldukça besleyici bir gıdadır. Özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengindir, bu da kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Ayrıca lakerda, protein ve çeşitli mineraller içerir. Tuz oranı yüksek olduğu için dengeli tüketilmesi gerekir, ancak doğru porsiyonlarda tüketildiğinde lakerdanın vücut için birçok faydası vardır.

LAKERDA'NIN BESİN DEĞERLERİ

Omega-3: Kalp ve beyin sağlığına faydalıdır.

Yüksek Protein: Kas gelişimini destekler.

Vitamin ve Mineraller: Özellikle D vitamini, iyot ve fosfor gibi mineraller açısından zengin bir kaynaktır.

LAKERDA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Balık Seçimi: Palamut ya da torik balığının taze olması çok önemlidir. Taze olmayan balık, lakerda yapım sürecini olumsuz etkiler ve istenilen lezzet elde edilemez.

Tuz Miktarı: Tuzlama işlemi lakerdanın dayanıklılığını ve lezzetini belirler. Yeterli tuz kullanılmazsa balık bozulabilir, fazla tuz ise aşırı tuzlu bir tat oluşturur.

Buzda Bekletme: Balığın kanının tamamen çıkması için yeterli süre boyunca buzda bekletilmesi gerekir. Bu aşama atlanırsa lakerdada istenmeyen kokular ve lezzet bozulmaları meydana gelebilir.

LAKERDA İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Lakerda ne kadar sürede hazır olur?

Lakerda genellikle 10-15 gün arasında olgunlaşır ve servise hazır hale gelir.

Lakerda nasıl saklanır?

Lakerda serin bir yerde, tuzla kaplanmış şekilde saklanır. Kavanozda buzdolabında da uzun süre muhafaza edilebilir. Zeytinyağı eklenerek saklanması da tercih edilebilir.

Lakerda yanında ne yenir?

Lakerda genellikle kırmızı soğan, limon ve zeytinyağı ile servis edilir. Yanında beyaz şarap ya da rakı gibi içkilerle balık mezesi olarak tüketilir.

Lakerda tuzlu mudur?

Evet, lakerda tuzlu bir yiyecektir. Bu nedenle tüketirken suyla yıkanarak fazla tuzunun alınması önerilir.

Lakerda sağlıklı mı?

Lakerda, omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için sağlıklıdır. Ancak yüksek tuz içeriği nedeniyle fazla tüketimi önerilmez.